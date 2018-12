Bandas escolares de Mogi são campeãs em Festival Estudantil

Três bandas escolares do projeto “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola”, realizado pela Secretaria de Educação de Mogi das Cruzes, foram campeãs em suas respectivas categorias no Festival Estudantil de Música Instrumental e Corais da Cidade de São Paulo – Edição 2018, na capital. A banda infantil do Cempre Prof. José Limongi Sobrinho, no Botujuru, foi considerada a melhor banda de todo o campeonato, promovido pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo.

A banda infantil conquistou 69 pontos dos 70 possíveis na categoria Estudantil II até 15 anos. Em outubro, o grupo já havia conquistado o bicampeonato estadual em sua categoria no Campeonato Estadual Paulista 2018 de Bandas Sinfônicas e Bandas de Concerto. O Cempre Prof. José Limongi Sobrinho também levou ao festival a banda mirim, que competiu na categoria Estudantil I até 11 anos. Com 65 pontos, o grupo foi o único a conquistar o certificado de ouro na categoria. "Mogi tem vocação para a música. Parabéns as nossas crianças e jovens que elevam o nome de nossa cidade com seu talento e compromisso", disse o prefeito Marcus Melo.

“Este foi um ano vitorioso para o projeto, que tem feita a diferença na vida das crianças de nossa cidade. Não é apenas o ensino de um instrumento, mas uma perspectiva de vida diferente que oportunizamos para elas no mundo da música. Parabéns a todas as escolas pelo sucesso no festival”, disse a secretária de Educação, Juliana Guedes. O projeto é desenvolvido em 16 escolas municipais e atende 11 mil alunos.

Mogi das Cruzes também foi destaque na categoria Livre, sem limite de idade, com a conquista do primeiro lugar pela Banda Escolar da Escola Municipal Prof. Mario Portes, em Jundiapeba, que ficou com 68,5 pontos. A unidade escolar é uma das pioneiras do projeto na cidade e está retomando sua trajetória de sucesso em concursos. Em sua primeira participação em competições, a Banda Escolar do Cempre Oswaldo Regino Ornellas, localizada no mesmo bairro, ficou com o terceiro lugar na mesma categoria, com 65,75.

Este ano foi especial para o projeto com a primeira participação da Banda Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes no Festival de Inverno de Campos do Jordão em julho e no mês de setembro, a vitória do grupo no Brazil Music Contest, concurso que reúne grupos sinfônicos de todo o Brasil. Com a vitória, a banda assegurou uma vaga para disputar o mundial de bandas no Canadá em 2019.

O projeto “Pequenos Músicos... Primeiros Acordes na Escola”, é atualmente administrada pela Associação Orquestra Sinfônica de Mogi das Cruzes e tem a direção artística do maestro Lelis Gerson, oferece o ensino de musicalização no horário de aula e ensino sinfônico no contraturno. Em 2018, teve início o projeto Pequenos no Vasques, em que as 16 bandas escolares tiveram a oportunidade de se apresentar ao longo do ano no Theatro Vasques, espaço cultural tradicional da cidade.