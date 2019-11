Bispo abre festa da Imaculada Conceição na ‘Mãe do Redentor’

O Bispo da Diocese de Mogi das Cruzes Dom Pedro Luiz Stringhini celebra, no próximo dia 29 de novembro, às 19h30, a missa de abertura da programação da Tradicional Festa da Imaculada Conceição promovida pela Paróquia Nossa Senhora Mãe do Redentor, localizada na Vila Amorim, em Suzano.

Festividade

As festividades seguem com a novena até o dia 8 de dezembro, com celebrantes convidados. Já a festa social será nos dias 7 e 8/12, após as Missas da novena, com barracas de comidas típicas, jogos para crianças e sorteios da “Ação entre Amigos”.

As cartelas, para concorrer no dia 7/12 a R$ 500,00 (quina) e uma máquina de lavar roupas (cheia), e no dia 8/12 a R$ 500,00 (quina) e uma geladeira (cheia), custam R$ 7,50 e estão à venda no escritório paroquial ou com os festeiros Joaquim Rosa e Margareth, Sérgio e Mércia (Comunidade São Francisco de Assis - Vila Amorim).

Noite do Yakissoba

No dia 30 de novembro, a Paróquia Mãe do Redentor também realiza sua I Noite do Yakissoba em prol do Encontro de Casais. Os convites para uma porção (servida no local ou para viagem) custam R$ 20,00 e seguem à venda no escritório paroquial e com a equipe do dízimo nas Missas da paróquia.

Serviço

A Paróquia Nossa Senhora Mãe do Redentor fica na Rua Benedito Costa Ramos. Mais informações pelo 4748-2020.