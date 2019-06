Blogueira suzanense Sah Oliveira é homenageada na Câmara

A blogueira suzanense Sara de Oliveira Virgínio, conhecida nas redes sociais como Sah Oliveira, recebeu na noite da última quarta-feira (26) a Medalha Antonio Marques Figueira na Câmara de Suzano. A sessão solene foi conduzida pela presidente da Casa de Leis, a vereadora Gerice Lione (PR), a esposa do Prefeito da Academia.

Gerice falou que a suzanense, que tem se destacado no mundo online como uma “voz da juventude”, se tornou uma referência para as mulheres ao valorizar a beleza negra e os cabelos crespos. “Sara, sua contribuição é inestimável para a diversidade e o respeito às diferenças. É uma honra para todos nós nesta Casa de Leis que você seja filha de nossa querida Suzano”, disse à homenageada.

O autor da homenagem à blogueira foi o vereador Edirlei Junio Reis (PSD), o professor Edirlei. “Sara é uma influenciadora digital, seguida por mais de 400 mil pessoas nas redes sociais”, afirmou. “É alguém da nossa cidade que merece ser homenageada e ser reconhecida, pois faz um trabalho de altíssima relevância e de grande responsabilidade. Influenciar significa ‘exercer poder’, e o que a Sara posta tem peso e influencia positivamente a vida das pessoas”, explicou.

Sara disse que cresceu numa família simples e que sempre foi incentivada a estudar pelos pais, Gilmar e Ana Paula. “Sempre tive dentro de mim algo que me motivava a ir além”, disse.

Ao escrever seu blog e fazer vídeos para Internet, Sara descobriu seu potencial. “As pessoas começaram a ver que a verdade que eu tinha dentro de mim também poderia estar dentro delas. Essas pessoas criaram um elo comigo e me fizeram perceber que a minha verdade fazia sentido, e isso servia de incentivo para mim”, disse ela, que revelou receber diariamente mensagens de agradecimento de seguidores, por ter contribuído para a retomada de estudos ou na busca de um emprego.

Ex-professor da homenageada no Instituto Federal de São Paulo (IFSP), campus Suzano, onde Sara cursou Comércio Exterior, o diretor acadêmico da instituição, Fábio Machado da Silva, disse que sempre viu na blogueira características de uma pessoa de sucesso. “Uma delas é a capacidade de questionar”, disse. “É uma honra para o Instituto Federal tê-la como ex-aluna. Que você continue questionando o porquê das coisas, e assim vai alcançar planos cada vez mais superiores”.

O secretário de Governo, Said Raful Neto, representou o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PR) no evento e disse que a entrega da honraria a Sara é muito justa. “A Medalha Antonio Marques Figueira foi criada para homenagear pessoas da nossa cidade”, informou. “É importante para a cidade ver uma jovem se destacando internacionalmente. Que sirva cada vez mais de exemplo aos jovens”, revelou.

A vereadora Neusa dos Santos Oliveira (PSD), a Neusa do Fadul, também prestigiou a sessão solene.

A homenageada

Formada em Marketing e Comércio Exterior, Sah Oliveira possui um blog desde 2013, em que dá dicas sobre cuidados com o cabelo crespo e beleza negra (www.saholiveira.blogosfera.uol.com.br), hospedado no portal UOL.

Na rede social Instagram, Sah Oliveira possui atualmente 240 mil seguidores (www.instagram.com/@eusaholiveira). Sua fanpage no Facebook (www.facebook.com/eusaholiveira) conta com 89 mil curtidas, enquanto que seu canal no YouTube (www.youtube.com/c/SahOliveiraaa) tem atualmente cerca de 76 mil inscritos.