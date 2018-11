'Bohemian Rhapsody' conta trajetória do Queen e do líder Freddie Mercury

Contando a trajetória de uma das bandas mais bem - sucedidas e conhecidas da história, o Queen, além do carismático e líder Freddie Mercury, o filme Bohemian Rhapsody chega nesta quinta-feira (1º) ao Centerplex de Suzano.

A biografia que conta a história de Freddie Mercury e seus companheiros, Brian May, Roger Taylor e John Deacon, apresenta o estilo da banda na década de 70. Porém, quando o estilo de vida extravagante de Mercury começa a sair do controle, a banda tem que enfrentar o desafio de conciliar a fama e o sucesso com suas vidas pessoais cada vez mais complicadas.

Na busca de um ator para dar vida ao encantador de multidões, o produtor Graham King disse que Rami Malek (ator da série Mr. Robot) era o ideal. "Fiz uma reunião com ele, que estava tão empolgado. Dava para sentir que organicamente havia algo de Freddie nele. Não me importava muito sua aparência, não queria um imitador", explica.

Com classificação indicativa de 14 anos, o longa Bohemian Rhapsody do diretor, Bryan Singerm, será exibida na sala 1 do cinema.

Outras duas estreias que também serão exibidas hoje são os longas-metragens "O Doutrinador " e "O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos". No filme nacional de Gustavo Bonafé, a trama conta a história de um vigilante mascarado, que surge para atacar a impunidade que permite que políticos e donos de empreiteiras enriqueçam às custas da miséria e do trabalho da população brasileira. A história do homem por trás do disfarce de "Doutrinador" envolve uma jornada pessoal de vingança na qual um agente traumatizado decide fazer justiça com as próprias mãos. Vivido pelo ator Kiko Pissolato, a ação será exibida na sala 2, com classificação de 16 anos.

Já na aventura da Disney, "O Quebra-Nozes e os Quatro Reinos", Mackenzie Foy vive Clara, uma menina de 14 anos que é fascinada por engenharia e que tenta descobrir como destrancar um presente de Natal deixado por sua mãe, que acaba de morrer. Clara logo se vê em um lindo, mas conturbado universo paralelo onde encontra um soldado quebra-nozes, com quem embarca em uma perigosa busca pela chave de seu presente. Com direção de Lasse Hallström e Joe Johnston, o filme será apresentado na sala 3 e a classificação é livre para o público.