Bunka Matsuri chega neste sábado a Suzano; 10 mil pessoas são esperadas

A 10ª edição da tradicional festa nipo-brasileira, Bunka Matsuri, chega neste sábado (14) e vai até domingo (15) na Rua Dibe Tannus, 535, Chácaras Reunidas Guaió, no Aceas Nikkey, em Suzano.

O evento vai contar com diversidades na área de gastronomia e apresentações culturais e artísticas.

A entrada é gratuita e os organizadores esperam atrair, nos dois dias de festividade, cerca de 10 mil pessoas.

O presidente da comissão organizadora da festa, Artur Takayama, durante entrevista do DS, afirmou que o objetivo da festa é reunir e retratar a cultura japonesa ao público.

"A cada ano queremos trazer mais novidades e atrações, para que o maior número de pessoas compareça. É uma junção de vários departamentos para a realização da festa, sempre pensando nos nossos frequentadores. Agradeço, também, ao apoio da administração municipal".

Programação

No primeiro dia de evento, neste sábado, a festa tem início às 10 horas, com um torneio de futsal, e se encerra às 21 horas.

A abertura oficial do Bunka Matsuri acontece às 12h30 com a apresentação da Banda Lira Suzanense.

Haverá apresentação do cantor Joe Hirata às 14 horas e, às 19 horas, da Banda 8 Segundos, além de demais apresentações de alunos da Escola Cenibras e artistas da região.

Já domingo, segundo dia de evento, a festa começa às 12 horas e se estende até às 17 horas. Terá apresentações da escola Arte Dança e Alabama Country às 13h40 e 16 horas, respectivamente. Após apresentação do Alabama Country, haverá o encerramentoda festa com o grupo Shakese.

Gastronomia

Conforme informou Artur, o evento vai contar com diversidades da gastronomia. Barracas de colaboradores estarão vendendo yakissoba, batata frita, pastel, milk shake, fondue, espetinhos de churrasco, bebidas, pão de mel, lanche de pernil, pizzas, sorvetes, bolos de pote, hambúrguer artesanal e muito mais estarão disponíveis ao público.

Origem

Segundo Artur, o termo 'bunka' significa cultura, e 'matsuri' representa festa, ou seja, festa da cultura.

Exposição

Haverá, também, exposição de bonecas e objetos do Japão no dia do evento, exposição e venda de artesanatos, bazares, além de premiações para as escolas japonesas.