Bunkyo lança o 35º Festival de Outono Akimatsuri em Mogi

O Bunkyo de Mogi das Cruzes fez o lançamento oficial do 35º Festival de Outono Akimatsuri, na última segunda-feira, que acontecerá nos dias 18, 19, 25 e 26 do próximo ano.

O evento, promovido pela comissão organizadora, no salão social do Bunkyo, contou com membros da comunidade nipo-brasileira da região, empresários e autoridades locais, como o prefeito e o vice-prefeito de Mogi das Cruzes, Marcus Melo e Juliano Abe.

“Chegamos à 35ª edição do Akimatsuri, um evento que carrega em si costumes e tradições da comunidade japonesa e que, também, já faz parte da história de Mogi das Cruzes”, afirmou o presidente do Bunkyo Mogi das Cruzes, Frank Tuda.

Durante o evento, ele também revelou a novidade reservada para a edição de 2020: “Teremos duas cerimônias do Tooro Nagashi e nosso grande desafio e fazer com que ela se torne a maior já realizada no Brasil”.

Ao final da apresentação, o presidente do Bunkyo Mogi das Cruzes ainda pontuou que o sucesso do festival só é possível graças ao esforço conjunto de voluntários da comunidade e o apoio de empresários e do poder público.

Considerado um dos maiores festivais japoneses do País, o Festival de Outono Akimatsuri reúne um público de aproximadamente 90 mil pessoas vindas de diversas cidades do Estado, em especial da capital paulista.

Lei de incentivo à cultura

O Akimatsuri 2020 foi aprovado pela Lei de Incentivo à Cultura (LIC) da Prefeitura de Mogi das Cruzes. Empresários podem destinar parte do ISS ou IPTU para patrocinar o evento. Mais informações pelo telefone 4791-2022.