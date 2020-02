A Câmara de Mogi das Cruzes recebe nesta segunda-feira, às 19 horas, o 5º Painel de Fake News aplicado ao jornalismo. O evento é aberto ao público. O objetivo é apresentar o que é uma Fake News - termo em inglês usado para se referir a uma notícia falsa - além de analisar casos aplicados no jornalismo.

"A Fake News não é novidade, sempre esteve presente nos meios de informação, porém com a chegada das redes sociais se potencializou de tal forma que tem produzido danos à sociedade e mudado comportamentos e opiniões baseadas em falsas informações", explica a jornalista Gabi Tricanico - organizadora e mediadora do debate.

Responsável pelo portal "A Guardiã da Notícia", Gabi Tricanico afirma que a rotina nas redações mudou por conta das Fake News. "A checagem agora é dupla, assim como a responsabilidade de um jornalista", completa ela que já levou o ciclo de debate para as cidades do ABC Paulista, Guarulhos, Itaquaquecetuba, entre outras.

"A proposta é especificar sobre as Fake News, fazer estudo de casos reais e, principalmente, refletir qual o impacto dessas falsas notas na sociedade", completa a jornalista. Já confirmaram presença para o debate: Rodrigo Hondhardt, chefe de Redação do SBT, e Daniel Evangelista, chefe de Reportagem da Globo News.

"O desafio de combater as fake news não deve ser apenas da imprensa ou do Judiciário, mas de toda a sociedade. Identificar e saber lidar com uma notícia falsa é algo que cada um de nós, que é pessoa pública ou tem o poder da comunicação, precisa saber. É o ato de ser transparente, correto, algo que sempre defendi", comenta Francimário Vieira, o Farofa, vereador e líder do Partido Liberal na Câmara de Mogi das Cruzes.