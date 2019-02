Campanha da Fraternidade 2019 aborda tema 'Políticas Públicas'

A Campanha da Fraternidade de 2019 aborda o tema 'Fraternidade e Políticas Públicas'. Os eventos oficiais da ação começam no início de março.

De acordo com a diocese de Mogi das Cruzes, a campanha abordará questões sociais importantes para o desenvolvimento de uma vida mais justa para o povo brasileiro.

A ação promovida pela Igreja Católica, já existe há mais de 58 anos e visa discutir temas de amplo interesse social como a ecologia, saneamento e segurança. Os tópicos são baseados em passagens bíblicas, que podem ser comparados com o cotidiano da população, criando reflexões sobre a importância das ações sociais.

CAMPANHA

O tema deste ano, 'Fraternidade e Políticas Públicas', foi inspirado em uma passagem do profeta Isaías, que diz "Serás libertado pelo direito e pela justiça". (1,27). Com base neste lema, a diocese visa enaltecer a importância da justiça social, educando os cidadãos sobre seus deveres e direitos.

O bispo diocesano Dom Pedro Luiz Stringhini, conta que as ações da campanha serão iniciadas um dia

após a quarta-feira de Cinzas.

Ele explica que a campanha é desenvolvida em todo território nacional. "A Campanha da Fraternidade é uma iniciativa da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), que realiza ações pastorais em prol de seus fiéis discutindo temas que abordam o cotidiano da sociedade contemporânea", conta o bispo.

"A Campanha aborda muitos temas sociais importantes para a sociedade contemporânea. Damos enfoque nos trabalhos de assistência social realizados pela igreja e programamos novos, tudo de acordo com a necessidade da população. A Campanha da Fraternidade dá ênfase nas atividades das áreas da educação, saúde e assistência social", afirma Dom Pedro.

O bispo conta ainda que a igreja organizará ações em prol dos moradores de rua, dependentes químicos e moradores de áreas de risco. "Vamos discutir a importância das políticas públicas como um meio de propagação da justiça social, principalmente para os mais necessitados", explica o bispo, destacando que a justiça é um direito de todos, pois somos todos iguais.

Em relação às políticas públicas do governo do Presidente Jair Bolsonaro, o bispo afirma que é importante que a população cobre seus direitos e necessidades básicas.

"Queremos um governo que incentive as políticas públicas e que respeite as necessidades da população. A igualdade deve ser defendida em todas as esferas, sejam elas federais, estaduais ou municipais", finaliza.