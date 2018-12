Cantatas de Natal são os destaques da Agenda Cultural de dezembro

Exposições, música e cinema estão na agenda oficial de dezembro da Secretaria de Cultura de Suzano. O destaque fica para a Cantata Natal dos Anjos, que será realizada na próxima sexta-feira (14), e para as apresentações musicais do "Natal de Luzes 2018" já programadas aos finais de semana, na Praça João Pessoa, localizada na área central.

Para começar, no nos dias 13 e 14 de dezembro, das 9 às 14 horas, haverá sessões gratuitas de cinema infantil, no Cineteatro Wilma Bentivegna, com a exibição dos longas "O Bom Gigante Amigo" e "Viva - A Vida É Uma Festa", respectivamente.

Os coletivos que desejam participar devem comunicar a presença com antecedência pelo telefone 4747-4180.

No mesmo dia haverá a exposição "IN TU IR" que será promovida no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682 - Centro), das 9 às 19 horas, com trabalhos do artista plástico, fotógrafo e arte-educador William Ferro.

Ainda na sexta-feira, crianças e idosos vão se apresentar na Cantata Natal dos Anjos, que será celebrada a partir das 18h30, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador). O evento tem pretensão de reunir 3,5 mil pessoas e contar a história do nascimento de Jesus Cristo por meio de canções e encenações.

O evento vai contar com a apresentação de 270 alunos das Escolas Municipais Damásio Ferreira dos Santos, Manoel Vicente, Célia Pereira Lima, Ângela Martins, José Celestino e Therezinha Muzzel, bem como de 65 suzanenses com mais de 60 anos, do Centro de Convivência da Melhor Idade Maria Picoletti.

Já a programação das apresentações municipais do "Natal de Luzes" segue nos próximos dois finais de semana. Os corais vão subir ao palco sempre às sextas-feiras, sábados e domingos, às 20h30, na Praça João Pessoa. Além de música, o público poderá curtir ainda a feira gastronômica e de artesanato, bem como a casa do Papai Noel e brinquedos para as crianças.

Outra opção de lazer é o "Doce Natal", da Praça dos Expedicionários, que foi lançado no dia 7 de dezembro e seguirá até o dia 6 de janeiro (domingo). As mais de 300 peças que enfeitam o local foram produzidas por mais de 70 artesãos do projeto Vivência Cultural, oferecido pela secretaria de Cultura de Suzano.

Todos os enfeites que colorem a praça foram produzidos com papel machê. São doces em formato de pirulitos, cupcakes, sorvetes, biscoitos americanos e outras guloseimas natalinas.

No local, há também guirlandas e cascatas de luzes, feira de doces e casa de artesanato.

A programação completa pode ser vista na aba "Serviços Secretaria de Cultura" do portal www.suzano.sp.gov.br.