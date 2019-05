'Cápsula do tempo' da Helena Zerrenner será desenterrada

Professores, alunos e ex-alunos da E.E Helena Zerrenner, no bairro Clube dos Oficiais, em Suzano, irão desenterrar, no sábado (25), uma 'cápsula do tempo' após seis anos. O evento ocorre em comemoração ao aniversário de 66 anos da instituição. A programação será gratuita e aberta à população.

A abertura da 'cápsula do tempo' deve acontecer a partir das 10 horas. Na ocasião, o público poderá ler mensagens deixadas por ex-alunos, que foram colocadas na cabine, em meados de 24 de outubro de 2013. Foram seis anos de mudanças na cidade e país, com acontecimentos alegres e alegres. A tragédia na E.E Raul Brasil, em março deste ano, foi o episódio mais violento ocorrido na história do município.

Aniversário

A E.E Helena Zerrenner é uma das mais tradicionais da cidade, em especial na região Sul (Distrito de Palmeiras). A escola foi inaugurada em 20 de maio de 1953. O evento será uma das comemorações aos 66 anos de fundação da instituição. O sábado terá ainda outras atividades, como fanfarra e exposição de fotografias antigas e novas, além de publicações e trabalhos do passado e presente.

Diretora

Caroline Olivari Silva é diretora da escola. Ela diz que o objetivo principal do evento é o de estreitar o relacionamento com a população, principalmente àqueles que residem na região da Quinta Divisão.

"Por ser longe, a região fica afastada e a população carece de atividades culturais. Por isso, a gente faz isso para ser um ponto de encontro. A idéia é aproximarmo-nos da população", revela.

A direção da escola deve definir na sexta-feira, 24, uma programação mais detalhada do evento. Não foi divulgada uma expectativa de público para o evento.

Outras cápsulas

Segundo o historiador suzanense, Suami Paula de Azevedo, a escola Helena Zerrenner não é a única escola da cidade a ter uma 'cápsula do tempo'. "No ano que vem, irá completar 20 anos uma cápsula enterrada na E.E Dr. Morato de Oliveira, na Vila Amorim", disse.