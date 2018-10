Carreta do projeto 'Museu Catavento' começa nesta segunda-feira no Parque da Cidade

A partir desta segunda-feira (15), os apaixonados por ciência terão um motivo a mais para visitar o Parque da Cidade. Nesses dias, estará lá estacionada a carreta do Museu Catavento, um projeto da secretaria de Estado da Cultura, que tem por objetivo mostrar um pouco do que é realizado no museu, com experimentos científicos simples, divertidos e interativos.

A carreta permanecerá na cidade até quarta-feira, dia 17. Os interessados em participar das sessões devem entrar em contato com a secretaria de Cultura pelo telefone 4798-6900, mas o público espontâneo também poderá ser atendido, conforme as regras da organização.

A atividade é voltada para crianças na faixa etária dos sete anos. Serão nove instalações do museu trazidas para a carreta e apresentadas ao público. Uma delas é a bancada dos venenosos, uma demonstração de animais que são culturalmente conhecidos como perigosos, porém cujos venenos podem ser utilizados para a produção de remédios.

PROGRAMAÇÃO

Quem visitar a carreta também terá a chance de tocar e entender o conceito por trás do Gerador Van de Graaff, famoso por deixar em pé os cabelos daqueles que o tocam. Outro experimento que estará a disposição é a bicicleta geradora, que transforma e energia mecânica produzida pelas pedaladas em energia elétrica.

Os visitantes também poderão ver a pista de embriaguez, que simula o efeito visual da embriaguez e desafia os participantes a andarem na pista sem encostar nos obstáculos. Outra instalação é o “Gire como Patinadores”, que reproduz o giro de uma bailarina e cuja velocidade aumenta conforme a aproximação do corpo da pessoa com o centro do mecanismo.

Outras duas experiências trazidas pela carreta são o terrário e a exposição de paisagens cósmicas. O primeiro deles reproduz um microecossistema dentro de um ambiente fechado, demonstrando que a exposição à luz é necessária para que haja vida. Já a exposição de paisagens cósmicas tem por objetivo divulgar a astronomia na sociedade, tomando como referência o aniversário de 400 anos das primeiras observações telescópicas do céu, feitas por Galileu Galilei.

A carreta trará ainda os experimentos Água e óleo e Globo do Relevo. O primeiro buscar passar a explicação científica para o conhecido fato de que água e óleo não se misturam. Já o Globo do Relevo, permite observar os relevos formados no planeta, em decorrência do constante movimento das placas tectônicas.

A carreta do Museu Catavento estará estacionada na entrada do Parque da Cidade, voltada para a Avenida Jardelina de Almeida Lopes. Mais informações pelo telefone 4798-6900.