Centro Municipal de Dança oferecerá aulas de Ballet, Jazz e Dança de Salão

A Secretaria Municipal de Cultura, por meio do Centro Municipal de Dança de Poá, abriu as inscrições para os cursos de Ballet, Jazz e Dança de Salão.

Aos interessados em realizar a inscrição, é necessário apresentar todos os documentos, inclusive o atestado médico, já que para garantir a vaga será necessário apresentar tudo no dia do cadastro, que acontece no dia 18 de fevereiro, das 9 às 16h30, na Avenida Vital Brasil, 57 – Centro.

Na entrega, o participante deverá levar os seguintes documentos: duas fotos 3x4 e cópias do RG ou certidão de nascimento e do comprovante de endereço. É necessário também, a declaração emitida após avaliação médica que atesta a pessoa estar apta a realizar atividades físicas.

Não foi definido o número de vagas e as turmas serão formadas de acordo com a procura por cada estilo de dança.

Podem realizar as inscrições pessoas na faixa etária dos 6 aos 59 anos, de acordo com cada modalidade.

O cadastro será realizado apenas para moradores de Poá.

Segundo o secretário de Cultura, Mário Sumirê, a dança ajuda a manter a forma, a melhorar a autoestima e faz bem à saúde.

"É uma grande oportunidade para as pessoas que querem realizar uma atividade diferente. Sem contar que, dançar é uma grande terapia, desenvolve diversas áreas e ajuda a desinibir até pessoas que são muito tímidas", comentou.

Mais informações sobre as inscrições podem ser obtidas através do telefone (11) 4636-5248.