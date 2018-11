Cineteatro Wilma Bentivegna será aberto no dia 6 de dezembro

As obras de reforma e readequação do antigo prédio da Câmara de Suzano para transformá-lo no futuro Cineteatro Wilma Bentivegna (Rua Paraná, 70 - Centro) chegaram à etapa final. Já foi concluída a instalação da iluminação, das vidrarias e das poltronas para o público. A solenidade de inauguração será realizada em 6 de dezembro (quinta-feira).

Ao longo do último semestre, foram feitas a revisão dos sistemas elétrico, hidráulico e de som, readequação da infraestrutura para a acessibilidade de pessoas com deficiência (PCDs), instalação de um novo telão para exibição de filmes e implantação de camarins e novos acessos para público, artistas e produção. O investimento total da Prefeitura de Suzano foi de cerca de R$ 120 mil, verba totalmente municipal.

O local, a partir do dia 6 de dezembro, estará apto a receber peças de teatro, exibições de filmes e palestras educativas para um público de quase cem espectadores sentados. O objetivo também é oferecer um lugar para eventos como reuniões de conselhos municipais, atividades de escolas, mostras de produções audiovisuais, entre outros.

Os serviços no Cineteatro são coordenados pela Unidade de Planejamento e Assuntos Estratégicos da Prefeitura de Suzano desde o início de 2018 e o gerenciamento do local quando estiver pronto será de responsabilidade da Secretaria Municipal de Cultura, que ficará responsável tanto pela manutenção quanto pela disponibilização para agendas e atividades abertas à comunidade.

Os outros locais são os Centros Culturais de Palmeiras, Jardim Colorado e Cidade Boa Vista, o Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi e o Teatro Municipal Dr. Armando de Ré.

O novo Cineteatro levará o nome da cantora, atriz e apresentadora de televisão Wilma Bentivegna. Nascida em 1929 em São Paulo, ela foi a primeira mulher a se apresentar na televisão brasileira na extinta emissora TV Tupi e viveu seus últimos anos de vida em Suzano. Morreu em 2015, aos 85 anos.