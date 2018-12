Coach lança livro 'O Bom Amor Acontece em Silêncio' em 2019

Com a temática envolvida no relacionamento de casal, o personal coach, Edgar W. Santos, lançará seu primeiro livro "O Bom Amor Acontece em Silêncio".

A previsão é que o exemplar esteja nas livrarias em março de 2019. Mas, àqueles que desejarem ter o exemplar antecipadamente, poderão participar do financiamento coletivo crowdfunding, ou a famosa ‘vaquinha online’.

O bate-papo sobre o livro, entre outras situações sobre a profissão de personal coach, foram reveladas durante o programa "DS Entrevista", realizado e transmitido na semana passada pela página do Facebook do jornal.

Edgar revelou que leitores participantes do financiamento coletivo da primeira edição do livro terão uma página exclusiva de agradecimento no livro, além de outras vantagens.

Perguntado sobre o tema do livro, o personal coach disse que sobre sua inspiração. "O livro eu falo sobre relacionamento de casal. É algo (relação a dois) desafiante, muito por sinal. Trago conceitos sobre maneiras de amar, com vontade, liberdade e amor. No livro traz mensagem também da construção de ouvir e, também, ser ouvido", revelou.

Trabalho

Edgar falou sobre a profissão, o perfil dos clientes e a importância do trabalho de um personal coach -- profissional que dedica-se exclusivamente a um cliente. "O coach trabalha com conquistas de metas. É a pessoa colocando, com técnicas, desafios para ensinar alguma questão. A ideia é que o próprio cliente tenha ferramentas próprias para alcançar as metas planejadas".

O personal coach também comentou sobre a importância da pessoa ter ciência de que tem total competência para sanar problemas ou desafios pessoais.

"Algo bem importante é que qualquer sucesso, vem no sentido do querer muito forte. Se a pessoa está num estado ‘vacilante’ o resultado é o mesmo".

Edgar comentou que o público atendido é de pessoas com idades, em média, de 30 a 40 anos. E que realiza, ao menos, 10 sessões junto ao cliente, que busca algum tipo de realização pessoal e/ou profissional. Disse também sobre as famosas ‘promessas de Ano Novo’.

"É preciso reconhecer o esforço feito durante todo o ano e, sobretudo, reconhecer que temos o suficiente para dar o próximo passado", finalizou.