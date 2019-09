Com exibição de 41 filmes, 3ª edição do Curta Suzano começa nesta quinta-feira

Com o objetivo de democratizar, difundir a produção audiovisual do Alto Tietê e formar um público através do estímulo estudantil, nas próximas 72 horas Suzano será a capital do cinema na região. Desta quinta-feira (26) a sábado (28) a cidade realiza o Curta Suzano - Mostra do Curta-metragem do Alto Tietê. O Ateliê de Imagens é um dos principais patrocinadores do evento.

A abertura ocorre nesta quinta-feira a partir das 19 horas, com a exibição do curta "Uma Balada Para Rocky Lane", do cineasta pernambucano Djalma Galindo, no Cine-teatro Wilma Bentivegna (Rua Paraná, 70, Suzano).

A terceira edição deste festival exibirá 41 filmes de até 25 minutos, sendo que 11 deles participam da Mostra Competitiva do Alto Tietê, onde concorrem nas categorias Melhor Filme, Melhor Direção, Melhor Roteiro, Melhor Personagem, Melhor Montagem e Melhor Filme - Júri Popular. Mais 9 filmes concorrem na Mostra Competitiva Estudantil do Alto Tietê, com trabalhos produzidos por alunos das escolas da região. Destes, três serão contemplados como os melhores filmes estudantis.

Todos os premiados recebem uma estatueta confeccionada pelo escultor suzannense Erasmo Amorim, especialmente para a edição do evento.

A parte não competitiva da mostra exibe ainda 21 filmes no Panorama Brasil entre os dias 26 e 28 no Cine-Teatro (sempre às 14h e às 19h) e no CEU Gardênia (Rua Teruo Nishikawa, 570, Jardim Gardênia Azul, Suzano), sempre às 10h e às 14h.

Escobar Franelas, um dos organizadores do Curta Suzano, dita alguns dos diferenciais da mostra que vai da formulação das premiações à estatueta que simboliza o prêmio.

"A relação intensa com as escolas, o fato de não eleger um ator ou atriz, mas simplesmente 'o' ou 'a' personagem do ano, independentemente do gênero, e o fato das estatuetas não serem industrializadas ou seriadas, mas sim esculturas exclusivas, confeccionas artesanalmente por alguém convidado", explica.

Os filmes exibidos no Curta Suzano foram produzidos entre 2017 e 2019.

Durante o ano, o festival realiza várias ações, como oficinas, rodas de conversas, exibições e palestras que abordam o universo audiovisual. "É uma forma de fazer do festival mais que uma mostra, mas um conglomerado de ações de fomentem o audiovisual na região", relata Carlos Magno, do Ateliê de Imagens.

A cerimônia de entrega dos prêmios, marcada para 28 de setembro a partir das 19h no Cine-teatro, contará com a participação especial do ator Thomás Aquino, cujo filme Bacurau foi contemplado este ano no Festival de Cannes. Ele participará de uma roda de conversa com o público e após isso fará a entrega de alguns dos prêmios da noite.