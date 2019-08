Conselho do Patrimônio Cultural quer preservar Igreja do Baruel

A Igreja Nossa Senhora da Piedade, mais conhecida como Igreja do Baruel, deve ser um dos patrimônios históricos de Suzano a serem preservados pelo Conselho Municipal do Patrimônio Cultural (Compac), órgão vinculado à Secretaria Municipal de Cultura.

De acordo com a Secretaria de Cultura, em todos os debates realizados até hoje pelo conselho, houve consenso sobre a preservação do local, que é o Marco Zero da municipalidade. Outras preservações ainda serão definidas.

A nova lei vai apresentar políticas e ações de preservação de bens de relevante importância para Suzano. Os marcos materiais e imateriais a serem preservados serão definidos por meio de debate com a sociedade.

Funcionamento

O cidadão ou órgão da cidade vai apontar um bem a ser preservado. Depois disso, os órgãos municipais darão o parecer. Em seguida a população vai opinar se o patrimônio deve ou não ser preservado para, depois, o caso ser passado ao conselho competente.

A preservação pode passar por pesquisas, publicações, educação patrimonial da população, preservação de fachadas e volumetria, tombamento, entre outros.

A Secretaria de Cultura de Suzano entende ser essencial a preservação de marcos físicos da história da cidade. "O município é jovem e tem poucos marcos físicos de sua história. Por isso, é urgente que estes poucos ícones que contam a história da formação e evolução do município sejam preservados", afirma a pasta.

Além de encaminhar o projeto de lei sobre patrimônio cultural ao Legislativo, a Secretaria de Cultura vai entregar, ainda em 2019, serviços que tratam da memória e preservação de bens da cidade, como a inauguração do Casarão da Memória - museu que vai contar a história da cidade, o lançamento do site "Memória e Futuro Suzano", além da ampliação do "Memória Viva".

A entrega da revitalização do sítio histórico do Baruel também foi destacado pela pasta.