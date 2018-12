Contadores de Mentira e Opereta são classificados pelos Pontos de Cultura

As entidades culturais Contadores de Mentira de Suzano e a Associação Cultural Opereta de Poá, foram classificadas para a premiação do programa "Pontos de Cultura", realizado pela Secretaria Municipal de Cultura do Estado de São Paulo.

Além disso, o coletivo "Companhia Gepeto" de Itaquaquecetuba também foi classificado para a premiação, juntamente com outros 43 coletivos culturais sem constituição jurídica.

O programa que atende à Política Nacional Cultura Viva, do Ministério da Cultura, oferece incentivo financeiro e kits de audiovisual e música a grupos, coletivos e entidades de natureza ou finalidade cultural. Ao todo, serão premiadas 544 – 94 a mais do que na última edição – iniciativas de teatro, música, capoeira, audiovisual, literatura, artesanato, dança e diversas manifestações culturais de todo o Estado.

Do total, 144 (100 entidades culturais sem fins lucrativos de constituição jurídica e 44 coletivos culturais sem constituição jurídica) receberão a premiação no valor de R$ 60 mil reais e 400 receberão a premiação em forma de Kit Cultura de Audiovisual ou Kit Cultura Musical.

De acordo com Daniele Santana, responsável pelo grupo Contadores de Mentira, a participação é essencial para a cidade, principalmente para os alunos da instituição.

"Nós dos Contadores vimos o resultado na imprensa oficial, porém nessa semana ainda está na etapa de recurso para grupos que não alcançaram a pontuação mínima ou foram desclassificados solicitarem uma análise ou esclarecimento. A partir da semana que vem, será divulgada na imprensa oficial a homologação, que será o resultado final, com isso, toda essa seleção poderá sofrer alguma alteração.

Entretanto, estamos felizes por sermos sidos reconhecidos e sem dúvidas, é mais uma oportunidade de que estamos fazendo um trabalho relevante para a região, principalmente Suzano. Essa verba possibilita que tenhamos continuidade ainda de algumas atividades nesse primeiro semestre do ano que vem", ressalta.

Após hiato de cinco anos, o programa foi retomado pelo secretário Romildo Campello em 2018.

"Em parceria com o Ministério da Cultura, conseguimos trazer de volta os Pontos de Cultura, iniciativa essencial para impulsionar a cultura e reconhecer o trabalho dos artistas do Estado de São Paulo. A grande diversidade da cultura brasileira e o trabalho de artistas de todas as áreas só têm a ganhar com a expansão e consolidação do programa".

A política tem como objetivo assegurar e ampliar o protagonismo da diversidade cultural do Estado de São Paulo e busca garantir o acesso aos meios de fruição e difusão cultural, para potencializar energias sociais e culturais e dar vazão à dinâmica própria das comunidades, entrelaçando-as e desenvolvendo uma cultura cooperativa e transformadora.