Cultura de Suzano atende 4 mil pessoas em oficinas culturais

Mais de 4 mil pessoas participaram neste ano de cursos de formação artística em “Vivências Culturais” realizados pela Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A afirmação faz parte do balanço da pasta, divulgado no início da semana pelo secretário Geraldo Garippo.

Dentre as ações voltadas à infraestrutura cultural do município, foi realizada a revitalização de equipamentos como o Casarão das Artes e os Centros Culturais de Palmeiras, Boa Vista e do Colorado, que ofereceram oficinas envolvendo aulas de dança, música, artes plásticas e cultura urbana (como grafite e dança hip-hop).

Nas atividades desenvolvidas, houveram 15 exibições gratuitas de cinema e 18 exposições de artes plásticas, dedicadas ao trabalho de artistas locais e de renome nacional e internacional, além de 45 espetáculos de dança, música, capoeira e literatura. Também foi retomado o projeto “Memória Viva”, dedicado aos homens e mulheres que contribuíram para a história de Suzano, em cerimônias no Teatro Municipal Doutor Armando de Ré.

A Secretaria de Cultura realizou ainda trabalhos junto aos produtores de cultura do município, com a promoção de seis cursos sobre gestão e profissionalização na área cultural e cinco edições do projeto “Cultura em Debate”, com a presença de entusiastas e profissionais de Suzano e de cidades do Alto Tietê.

Além do início do Programa de Esporte e Lazer na Cidade (Pelc) para quatro mil pessoas e geração de 70 empregos, também está previsto para janeiro de 2018 a inauguração do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) do Jardim Gardênia, que contará com equipamentos para práticas esportivas, teatro, sessões de cinema e outras ações.

Para o secretário Geraldo Garippo, a participação da pasta em eventos como o “Natal de Luzes 2017” foi fundamental para a valorização da cultura e a formação de vínculos entre a cidade e seus habitantes.

“Apoiamos eventos tradicionais de nossa cidade, como a Festa da Dália, a Festa do Baruel, as comemorações do Dia do Trabalho, a Festa Nordestina e muitas outras celebrações. Estamos contentes em poder apresentar um saldo positivo em nossa proposta de reformulação do calendário cultural, convidando os munícipes a fazerem parte dessa história”, concluiu o secretário Garippo.