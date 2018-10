Cultura disponibiliza vagas para oficina de papel machê no Casarão das Artes

A Secretaria de Cultura de Suzano está com inscrições abertas para a oficina de Papel Machê.

As aulas acontecem de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas, no Casarão das Artes localizado na Rua 27 de Outubro, 271 – Centro. Para firmar seu cadastro, o interessado tem que ter 12 anos ou mais e já pode comparecer no local da capacitação com documento original com foto e acompanhado de um responsável, caso seja menor de idade.

Na oportunidade, o aluno poderá montar sua própria grade de dias e horários para participação do curso.

A oficina, que tem à frente a artista plástica Filló Camargo e a idealizadora Rita Paiva, acontece até 30 de novembro (sexta-feira) e tem como meta criar mais de 300 peças inspiradas em "doces" para decoração natalina. Os objetos deverão compor cinco árvores de Natal, que serão instaladas no mês de dezembro na Praça dos Expedicionários, no centro.

Durante os encontros, os participantes aprenderão técnicas de Papietagem, que é um método do Papel Machê feito com papéis rasgados em tiras colados sobre um molde, até que tome o formato desejado.

Segundo o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, todos os materiais (cola, papel, arame e tinta) são fornecidos de graça pela Prefeitura, fazendo com que jornais, revistas e panfletos possam ser reciclados e ganhar vida nova. A previsão é de que a pasta envolva mais de 300 pessoas até o fim da oficina.

"Além da capacitação dedicada no Casarão das Artes, vamos expandir, nas próximas semanas, aos centros culturais da Cidade Boa Vista, do Jardim Gardênia Azul, do Jardim Colorado e do distrito de Palmeiras.

Esta é uma aproximação mais inclusiva e participativa da comunidade, pois o aluno aprende novas técnicas para criar seus artesanatos e, com isso, ajuda a cidade na decoração de fim de ano", explicou Garippo.

Os interessados poderão comparecer ao Casarão das Artes, das 9 às 17 horas, apresentando documento de identidade, onde preencherão ficha de cadastro. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (11) 4746-4414.