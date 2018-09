Cultura promove neste sexta-feira a 7ª edição do Sarau Vivências no Centro Moriconi

A Secretaria de Cultura de Suzano realiza, neste sexta-feira (28), a sétima edição do Sarau Vivências. Na oportunidade, serão apresentados trabalhos de alunos das oficinas promovidas pela pasta e haverá participação de convidados especiais, como os escritores Pedro Pereira Lopes e Ni Brisant e o Coletivo Cortegaza. O encontro ocorrerá no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi, das 19 às 22 horas. A entrada é gratuita e tem classificação livre.

O evento faz parte do projeto municipal Vivências Culturais, que, atualmente, atende mais de 4 mil pessoas em várias atividades artísticas. O sarau tem como objetivo abrir espaço para os alunos ganharem experiência em apresentações e exposições, colocando em prática tudo o que é ensinado nas oficinas.

“Será uma noite de muita música e poesia e o microfone ficará aberto para quem chegar”, destacou o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo.

Entre os convidados está o escritor moçambicano Pedro Pereira Lopes. Contador de histórias e poeta, é fundador da web-revista de literatura “Lidilisha” e do “Projecto Ler para Ser”. Mestre em políticas públicas pela Escola de Governação da Universidade de Pequim, é docente e pesquisador no Instituto Superior de Relações Internacionais, em Maputo.

Ni Brisant, que é pugilista amador, educador social, marginal e escritor, também estará presente. Com títulos traduzidos para o francês, inglês e espanhol, ele organiza saraus e orienta classes de literatura livre pelas periferias da América Latina. Licenciado em Letras, publicou vários fanzines, lambe-lambes e os livros “Tratado sobre o coração das coisas ditas” (2011), “Para Brisa” (2013), “Se eu tivesse meu próprio dicionário” (2014) e “Revolução dos Feios” (2016).

O Sarau Vivências contará ainda com a apresentação de rap e hip hop do Coletivo Cortegaza, do Capão Redondo, zona sul de São Paulo.

O Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi fica na Rua Benjamin Constant, 682, na região central de Suzano. Mais informações pelo telefone (11) 4747-4180.