'Dia da Comunidade Pokemón Go' contará com novas estátuas na cidade

Uma vez por mês, a produtora de jogos Niantic realiza o Dia da Comunidade para os jogadores de Pokémon Go. Nesse dia, um Pokemón bastante incomum fica mais fácil de ter por algumas horas que são espalhadas em pontos estratégicos no mapa do jogo. O monstrinho da vez, será Chikorita.

Através disso, os suzaneneses, Alex Ventrinni e Maurício Sumiya, contam sobre o primeiro "Pokemón Community Day Suzano", que será realizado neste sábado (22) e reunirá diversos jogadores em pontos estratégicos na cidade para a caça ao Pokémon Chikorita. O evento acontece na Praça dos Expedicionários, a partir das 13 horas, e segue para pontos estratégicos da cidade, como a Praça João Pessoa e Prefeitura.

A ideia do evento, além da diversão e o encontro social com os youtubers, é a conscientização na preservação das estátuas. "O vandalismo que acabou viralizando nas redes sociais acabou comovendo as pessoas, não só os jogadores pois, as esculturas são notícias no mundo todo", explica Ventrinni.

Além da brincadeira pela caça ao monstrinho o Pokemón Community Day também realizará uma ação social, ou seja, a cada 1 kg de alimento não perecível doado o participante receberá um cupom para o sorteio de miniaturas das estátuas presentes na cidade, sendo eles, Bulbasaur, Charmander e Squirtle.

"Todo alimento arrecadado, será destinado ao lar dos idosos na Casa São Vicente de Paulo. Convidamos a população para participar deste evento.", convida Sumiya. Entre os participantes que já confirmaram presença no evento, estão os youtubers Pokemongo, Dih Nerd, Rod Warth, Andys BR, Moto Patty, Xonadonys, Integridade Nerd, NG Tik, Bilie Channel, Mestre Pokémon Go e Direto da Cozinha.

Uma surpresa que deixará os fãs do jogo animados, é a instalação de três novas estátuas que serão espalhadas apenas no dia do evento. O nome dos monstrinhos e os locais que serão encontrados, ainda é um mistério.

"Não podemos revelar nenhuma informação sobre quais Pokémons vão aparecer no dia, só vindo no dia para conhecerem. Ressaltando que, os jogadores e a população só podem tirar as fotos com as estátuas no dia da comunidade pois, depois elas serão removidas", afirmam.

Outras informações do evento, podem ser obtidos através da página do Facebook @cdemsuzano.