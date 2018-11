DS vai à sede do SBT para acompanhar os bastidores do Teleton 2018

Com o tema "Vamos juntos fazer um Teleton extraordinário", a tradicional corrente do bem do Teleton, campanha solidária realizada em prol da AACD, uniu emissoras, empresas e pessoas de todo o País durante os dias 9 e 10 de novembro (sexta e sábado, respectivamente).

O Diário de Suzano esteve na sede do SBT, em Osasco, para acompanhar os bastidores de parte da intensa jornada de mais de 28 horas de cobertura na televisão, internet e redes sociais. A meta de R$ 30 milhões foi atingida ao término da atração, já quase na madrugada de domingo, com a presença de Silvio Santos no palco. No total, foram mais de R$ 31,9 milhões arrecadados desde 14 de outubro.

A equipe de reportagem do DS circulou por todas as áreas da estrutura montada para a realização do Teleton e ainda teve acesso livre à área VIP, denominado espaço Louge. Praticamente quase todos os artistas convidados e apresentadores da emissora de Silvio Santos passaram por este local para falar com a imprensa.

Para se ter uma ideia, o complexo do SBT tem uma área total de 230.000m² com 74.000m² de área construída. Conta com oito estúdios, somando uma área de mais de 4.400 m² e uma cidade cenográfica de 6.500 m².

A apresentadora Mara Maravilha, que por anos comandou um programa infantil na emissora, na década de 80, conversou com DS logo após ter deixado o palco do Teleton, ainda na manhã de sábado. A artista comentou sobre a emoção de participar do evento solidário.

"Nós temos que parar com esta coisa de reclamar da vida. É nestas horas que percebemos o quanto somos egoístas. Hoje vi estas crianças da AACD com sorriso no rosto, felizes e com aquele aspecto de gratidão. Por isso eu afirmo que estou aqui muito mais recebendo do que doando", finaliza.

Na parte externa, no estacionamento que dá acesso aos estúdios, a organização montou uma tenda de circo com inúmeras atrações voltadas ao público infantil. Ao lado, uma bandinha dava as boas-vindas para as pessoa que chegavam para participar do Teleton.

O ator Luís Henrique Benicasa, que interpreta a personagem Mama Brusqueta, que atua no programa Fofocalizando, do SBT, também conversou com DS: "A gente fica muito emocionada quando entra no palco e quase nem consegue ler o teleprompter (equipamento acoplado às câmeras de vídeo que exibe o texto a ser lido pelo apresentador). A gente fica motivado com aquelas histórias das crianças. Por isso eu afirmo que este clima aqui é de amor. Lá dentro do palco não temos diferença com ninguém, ou seja, entramos lá para doar", disse o ator.

As doações recebidas durante a maratona televisiva ajudarão na manutenção das nove unidades com Centros de Reabilitação, além das Oficinas Ortopédicas e do Hospital Ortopédico AACD, que juntos realizam mais de 800 mil atendimentos anuais.

O Teleton Brasil de 2018 contou ainda com a presença dos padrinhos Eliana e Daniel, além dos padrinhos digitais, Celso Portiolli e Maisa Silva - uma novidade da edição. Passaram pelo palco artistas consagrados como Ivete Sangalo, Claudia Leitte, Michel Teló, Naiara Azevedo, Ludmilla, Kevinho, a família Abravanel, Ronnie Von, o ex-jogador Edmilson, primeiro embaixador internacional da AACD, e muitos outros convidados entre atores, músicos, jornalistas e influenciadores digitais.

Ainda na noite de sábado, no encerramento, o presidente da República eleito em outubro, Jair Bolsonaro, entrou em contato com a produção do programa para fazer uma declaração de apoio, por telefone e ao vivo, à campanha da AACD e pedindo que os espectadores fizessem as suas doações.

O dono do SBT, o apresentador Silvio Santos, encerrou o Teleton e agradeceu à presença de todos e a confiança dos milhares de brasileiros que acompanharam a maratona através da TV e da Internet. "Quero agradecer a vocês pela atenção que deram ao Teleton, agradecer a todas as emissoras de televisão que mandaram um ou mais artistas. Realmente ficamos muito contentes. Não se trata de mais Ibope para uma emissora ou mais audiência para outra emissora. Se trata de nós ajudarmos uma associação. O que nós precisamos é auxiliar as pessoas e organizações que necessitam. De minha parte, muito obrigado, boa noite e que Deus abençoe os lares de vocês", concluiu Silvio, que mencionou a campanha Criança Esperança, organizada pelo Grupo Globo, e colocou o SBT também à disposição.

Sobre o Teleton

O Teleton é uma plataforma de captação de recursos da AACD destinada às pessoas com deficiência física e mobilidade reduzida.

A transmissão do programa é realizada pelo SBT e pela Rede da Solidariedade, composta por diversos canais de comunicação. O objetivo é sensibilizar e mobilizar a população em prol da causa da deficiência física no País, arrecadar recursos para o tratamento e reabilitação dos pacientes da Instituição, investir na ampliação do Hospital Ortopédico AACD, aumentar o número de atendimentos da associação em todo País e realizar a manutenção das unidades já existentes.