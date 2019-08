Educadores de Suzano participam do projeto 'Orquestra em Sala'

Professores da rede municipal de ensino de Suzano participaram do projeto "Orquestra em Sala", da Fundação Orquestra Sinfônica Brasileira. O encontro foi na Estação Literária, em Guararema, entre 14 e 18 horas da última terça-feira, 30. Além de 27 educadores do município, houve ainda a participação de profissionais da cidade-anfitriã.

Programa

O programa que teve início no segundo semestre de 2017, visa democratizar o acesso à música de concerto. A palestra foi ministrada por representantes do corpo artístico da Orquestra Sinfônica Brasileira, uma das mais tradicionais e longevas instituições musicais do país, que completará oito décadas de história em 2020.

O encontro teórico, em formato de palestra, aborda a respeito do funcionamento de uma Orquestra Sinfônica, sua divisão por naipes, um pouco sobre o trabalho desempenhado pelo maestro e líderes de naipes. Repertórios para a música de concerto também fazem parte do conteúdo. A atividade tem como base uma apostila disponibilizada previamente pela fundação aos educadores participantes.

A proposta principal do projeto é sensibilizar alunos da rede pública de ensino com os educadores que irão multiplicar esses temas em sala de aula para as crianças e jovens.

"A ideia é apresentar diferentes linguagens culturais às crianças da rede municipal e uma delas é a música clássica. Graças a essa parceria da Educação com a Cultura, por meio do projeto e material de apoio recebido no evento, agora isso será realidade nas escolas municipais de Suzano", destacou o secretário municipal de Educação, Leandro Bassini.