Em 15 dias, Cineteatro recebe 600 pessoas e exibe 11 filmes em Suzano

No pouco tempo de funcionamento, o Cineteatro Wilma Bentivegna, inaugurado em 6 de dezembro, já contou com a visita de cerca de 600 pessoas e abrigou várias ações culturais.

O espaço está com suas atividades suspensas desde a última segunda-feira, 24, devido às festas de fim de ano, mas irá retornar com a programação de férias no dia 15 de janeiro.

O local já exibiu 11 filmes gratuitamente. Seis deles eram voltados ao público infanto-juvenil, como o blockbuster “Os Vingadores: Guerra Infinita” e a animação “Os Incríveis 2”. Já os outros cinco eram obras realizadas por profissionais locais e contaram, após a exibição, com bate-papo com os cineastas.

Além da atuação cultural, o Cineteatro, que tem capacidade para até cem pessoas, também recebeu eventos próprios da Prefeitura de Suzano, como o lançamento do projeto Natal Seguro, o anúncio das obras do trevo do Jardim Dona Benta e a apresentação do sistema on-line para aprovação de projetos e solicitação de documentos.

De acordo com o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, a criação do Cineatro encerrou 2018 como um ano de avanço para o setor, uma vez que ampliou o acesso do cidadão à sétima arte e estimulou a produção de artistas regionais que, muitas vezes, enfrentam dificuldades em divulgar seus trabalhos.

“Para 2019, nossa meta é dar continuidade à ampliação cultural da cidade e dialogar ainda mais com todas as partes do município”, disse.

O secretário também afirmou que, para o ano que vem, a pasta está desenvolvendo uma programação especial voltada ao público adulto, com sessões noturnas.

O Cineteatro Wilma Bentivegna fica localizado no número 70 da Rua Paraná, no Centro de Suzano, e funciona de segunda a sexta-feira, com exibições de filmes às 9h30 e às 14h30.

Já a programação de férias, a partir de 15 de janeiro, ainda será divulgada.

Serviço

Para sugerir filmes e esclarecer dúvidas, é só entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura pelo telefone 4747-4180.