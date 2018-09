Espaço Teatral Opereta recebe show de Flamenco no próximo sábado

No próximo sábado (29), o Espaço Cultural Opereta abrirá suas portas para a dança. O Ballet Daniela Varejão apresenta o show "Flamenco", um formato mais intimista onde o público se aproxima dos bailarinos e sentem toda a emoção e força que a dança de origem espanhola proporciona. A apresentação será a partir das 20 horas e os ingressos custam R$ 20.

O show tem momentos de delicadeza com as delicadas Guajíras e seus momentos de força e técnica com o denso Tarantos, por exemplo. Todas as coreografias são apresentadas pela bailarina Daniela Varejão, que tem 23 anos de carreira, e suas alunas, desde o nível mais iniciante ao nível mais avançado, mostrando que o Flamenco é uma dança democrática em todos os sentidos e que todos podem bailar.

A dança flamenca, que é considerada patrimônio da humanidade pela Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e Cultura (Unesco) é uma dança intensa, que incorpora um sapateado feroz com braços graciosos, trazendo tanto na dança como na música uma grande profundidade emocional.

Neste show haverá a presença do bailarino convidado, Fahir Sayeg, que apresenta o American Tribal Style, dança étnica que tem com um dos principais pilares a dança flamenca, indiana e o folclore árabe.

Talento regional, Daniela é formada em ballet clássico e jazz pelo Ballet Municipal de Suzano, começou a estudar a dança flamenca aos 10 anos e tem formação nas melhores escolas de São Paulo e da Espanha.

Foi premiada em diversos festivais, com prêmios de 1º lugar, destaque e honra ao mérito. Em 2017, participou de uma seletiva e foi ganhadora de uma bolsa de estudos na Espanha para profissionais de todo o mundo.

Dançou ao lado de bailarinos vindos do México, Argentina, Chile e França, incluindo um show no tablado mais antigo e tradicional da Espanha, a Peña de la Patería, sob supervisão dos mestres flamencos, Javier Martos, Pilar Farjado e Cristina Aguilera, acompanhada do guitarrista Marcos Palometa e do cantor El Gambimba.

À frente do Ballet Flamenco Daniela Varejão há 8 anos, trabalha para criar espaços e difundir a dança flamenca no Alto Tietê. O estúdio é hoje, a primeira e única escola de toda a região com formação completa, proporcionando aos alunos uma vivência intensa, além de todo o aprendizado das técnicas, contando com música ao vivo em seus espetáculos e aulas.

O Espaço Cultural Opereta fica na Rua Dr. Emílio Ribas, 168, na Vila Sopreter, em Poá. O telefone para mais informações é o 4634-1175 ou 99587-9472 (Luciene).