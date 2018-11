Espetáculo inspirado nos anos 80 é apresentado hoje e amanhã em Mogi

Inspirado nas lembranças e nas músicas dos anos de 1980, o Sesi Mogi das Cruzes realiza, nesta sexta-feira (2) e neste sábado (3), o espetáculo teatral "Mansão 80". Com entrada gratuita, a apresentação acontece a partir das 16 horas no espaço localizado na Rua Valmet, 171 em Brás Cubas.

Para a reserva dos ingressos gratuitos, os interessados podem acessar o sistema Meu Sesi, através do site www.sesisp.org.br/meu-sesi.

Voltando às memórias que tornaram os anos 1980 inesquecíveis, o espetáculo Mansão 80, promete contagiar toda a família com o clima de descontração e comédia.

Em cena, uma atrapalhada equipe de palhaços, formada por Sossego, Meio Quilo e Olivia, são contratados para fazer a mudança de uma mansão misteriosa.

Os palhaços vão embarcar em uma grande aventura para desvendar o segredo desse lugar, que parece abrigar toda a década de 1980 dentro se si.

Mansão 80, relembra os ícones da cultura pop, da música, da moda e do cinema que marcaram época. Em tom de comédia, a peça convida os pais e avós compartilharem com os filhos suas memórias destes anos dourados, para que não caiam no esquecimento.

De acordo com o grupo formado Jean de Oliveira, Renato Junior e Dani Majzoub, a ideia é mostrar ao público o riso, pois são eles que curam os temores e mantém vivos os sonhos e desejos.

Com direção de Marcio Douglas, a comédia integra o projeto "Território Sesi-São Paulo de Arte e Cultura", que visa incentivar e difundir a produção artística regional. A peça mantém duração de 50 minutos e é aberta ao público com classificação livre ao público.

Outras informações sobre o espetáculo, podem ser obtidas através do telefone 4723-6900.