Espetáculo ‘Passos da Paixão' está com as inscrições abertas em Poá

A Associação Cultural Opereta e a Cia. Teatro Roda Mundo abrem as inscrições da chamada geral para a formação do elenco da peça "Passos da Paixão", que acontece em março. Os interessados vão participar das oficinas de produção cultural e também poderão dar o suporte ao trabalho de bastidores do maior espetáculo ao ar livre do Alto Tietê.

Dentre as vagas disponíveis estão as oficinas de produção de figurino, iluminação, fotografia, cenografia, maquiagem, produção cultural e captura e edição de áudio.

As inscrições são para as pessoas com ou sem experiência e os menores de 18 anos devem estar acompanhados do responsável legal, além disso, é necessário preencher o formulário on-line no link: http://goo.gl/rtiush e fazer a opção pelo workshop que deseja participar.

Em seguida, os mesmos devem apresentar os seguintes documentos no Espaço Cultural Opereta para confirmar a inscrição, sendo elas: a cópia do documento de identidade (RG) e comprovante de endereço.

As pessoas acima de 14 anos, também poderá realizar a inscrição pessoalmente no próprio espaço que funciona de segunda à sexta-feira, das 13 às 18 horas.

Serviço

O Espaço Cultural Opereta fica na localizado na Rua Doutor Emílio Ribas, 168, Vila Sopreter. Outras informações pelo telefone 4634-1175.

Preparação

Os ensaios para a peça que trata da vida, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo já começaram.

De acordo com o espaço, o primeiro encontro com os atores e atrizes com a direção do espetáculo, que está na 19ª edição reuniu dezenas de pessoas no Espaço Cultural Opereta.

Além disso, eles esperam que muitas pessoas devem participar pela primeira vez neste ano.

O evento acontecerá no dia 30 de março, às 20 horas, na Praça de Eventos, em Poá. A apresentação terá também o apoio da Secretaria de Cultura.

Espetáculo

A ressurreição de Jesus Cristo, marco mais importante do catolicismo, é tradicionalmente encenada ao redor do mundo na Sexta-Feira da Paixão.

Além disso, a peça é tradição na cidade, que neste ano, completa 19 anos e é uma das apresentações mais esperadas. A encenação dos últimos momentos de Jesus, desde sua entrada em Jerusalém, até a crucificação e a ascensão ao céu, recebe um tema diferente todos os anos.