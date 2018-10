Espetáculo 'Salto Vazio' realiza nesta sexta-feira apresentação no Galpão Arthur Netto

Misturando dança, performance e teatro, o grupo Aletal Compania realiza nesta sexta-feira (26), às 20 horas, o espetáculo "Salto Vazio" no espaço Galpão Arthur Netto, em Mogi das Cruzes.

A dramaturgia apresenta as relações humanas a partir do diálogo de um casal de artistas que simulam em um automóvel parado o caos de um engarrafamento.

Os ingressos podem ser retirados no dia da peça, sendo R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia-entrada).

Em cena, um ator e uma atriz dançam, narram e realizam performances com uma relação permeada pelos afetos humanos e radicalizam a experiência desta relação através de um carro. Este carro é o motor, literalmente, de todas as contradições e reverberações inesperadas de tudo o que precisam dizer.

"Em tempos como o que vivemos, o grupo sente a necessidade de trabalhar os ódios existentes nas narrativas e os afetos que compõem a linguagem como tentativa de fazer alguma coisa saltar", enfatiza o diretor Daniel Gonzalez.

A Cia. Aletal é um coletivo formado por artistas que pretendem pesquisar o híbrido das linguagens do teatro, dança, performance e vídeo.

A peça "Salto Vazio" é o primeiro deles, e traz em cena questões acerca dos circuitos afetivos contemporâneos, como o ódio, e os discursos e relações de poder.

De acordo com Gonzalez, o grupo se debruçou em alguns materiais para essa criação, entre eles textos do filósofo Vladimir Safatle e uma fotografia do artista Yves Klein, que foram os provocadores da dramaturgia construída no espetáculo.

"A pesquisa para este espetáculo teve início a quase dois anos, na inquietação de ex-alunos e da minha parte de trabalharmos juntos. Com o apoio da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, conseguimos realizar sua estreia e apresentações nas ruas do centro da cidade", afirma.

O elenco produzido pelos atores Amanda Santos e Bruno Canabarro, será apresentado no espaço mogiano localizado na Avenida Fausta Duarte de Araújo, 23 - Centro.

Informações no telefone (11) 3433 -9841.