Estudantes homenageiam a escritora Mírian Warttusch em Poá

A Prefeitura de Poá, por meio de parceria entre as secretarias de Educação e de Cultura, promoveu na tarde desta quarta-feira (13), no Teatro Municipal, uma tarde destinada para homenagear a escritora e compositora, Mírian Warttusch, pela belíssima contribuição ao longo de sua vida a cultura brasileira.



Antes da homenagem oficial, os alunos das 5ª séries do Ensino Fundamental da Escola Municipal Manoel da Silva Oliveira fizeram apresentação da música “Fascinação”, em homenagem à escritora, bem como leitura de poemas de cordel.



De acordo com o secretário de Cultura, Mário Sumirê, é uma alegria muito grande em poder homenagear uma pessoa que foi e é muito importante para o nosso País. “A educação e a cultura caminham juntas e a vida fica muito mais doce quando colocamos a arte para iluminar o nosso caminho”.



Projeto

Os alunos que fizeram a homenagem à escritora Mírian Warttusch fazem parte do projeto de literatura de cordel, desenvolvido na escola Manoel da Silva Oliveira, cujo diretor é Samuel Moreira Barboza.



De acordo com Samuel, o interesse dos estudantes pela poesia de cordel estimulou a criação de um projeto escolar, cujo objetivo é resgatar a cultura nordestina. As atividades são realizadas com as turmas de 5º anos do Ensino Fundamental e conta com a participação de toda a comunidade escolar.



“Foi um grande prazer poder homenagear esta personagem tão importante para a nossa literatura. Os nossos alunos se sentiram motivados para continuar o trabalho e assim propagar a literatura de cordel”, ressaltou diretor Samuel Moreira Barboza.