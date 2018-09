Estúdio Municipal de Áudio e Música completa hoje três anos de atividades

O Estúdio Municipal de Áudio e Música (EMAM) completa, neste terça-feira (18), três anos de funcionamento. O espaço, que é o primeiro estúdio público de gravações da cidade, foi responsável, ao longo desse tempo, pela gravação de 49 projetos e tem outros 17 em fase de produção.

Para celebrar a data, será lançado um CD coletânea, que representa a diversidade de estilos já contemplados pelo EMAM. O álbum reúne 19 faixas assinadas por artistas da cidade, de gêneros como Música Popular Brasileira (MPB), rock e hip hop. As gravações foram feitas entre os anos de 2016 e 2018.

Além de beneficiar a produção cultural local, o EMAM também trabalha com a preservação da memória do município, por meio da chamada Coleção Boigyana. São 12 projetos no total, sendo nove concluídos e três em andamento, que reverenciam verdadeiros patrimônios da cidade.

Alguns exemplos são canções do Maestro Gaó, cantos do grupo de rezadeiras do Divino Espírito Santo e um CD do Teatro Experimental Mogiano (TEM), que tem mais de 50 anos de história. Vale lembrar que atualmente a Coleção Boigyana é parte do programa Pró-Memória, lançado em dezembro de 2017.

“O EMAM veio para completar todo um aparato cultural que temos no município e também para colaborar para a política de fomento desenvolvida pela Secretaria de Cultura. Não tínhamos um estúdio público de gravações e, ao mesmo tempo, tínhamos muitos artistas com ampla produção e que jamais tinham gravado um CD na vida”, destaca o secretário municipal de Cultura, Mateus Sartori, lembrando que o EMAM não é destinado apenas ao segmento da música.

“Temos projetos de acessibilidade literária que estão sendo gravados no EMAM. É um espaço que atende desde o artista solo até orquestras, como por exemplo a nossa Orquestra Sinfônica, que já fez gravações no estúdio, com seus núcleos de cordas e metais”, conclui.

A seleção de projetos para gravação no EMAM se dá por meio de editais, que são abertos e disponibilizados a todos os artistas locais. Uma comissão faz a análise das propostas inscritas e, com base em critérios técnicos, divulga a lista dos contemplados.

Desde que foi inaugurado, o EMAM já abriu três processos seletivos e a previsão é que em dezembro deste ano o quarto seja lançado, englobando diversas categorias, estilos e segmentos. Os projetos que vierem a ser aprovados nesse novo edital começarão a ser gravados em 2019.

Além do processo de gravação em si, o EMAM começou no ano passado a selecionar projetos para prensagem, isto é, CDs que já estavam finalizados, porém não prensados.

O EMAM foi construído no piso superior do prédio do Centro de Cultura e Memória "Expedicionários Mogianos" (Museu dos Expedicionários), que passou por ampla reforma em 2015 e foi reinaugurado na mesma solenidade de entrega do estúdio.

“São poucas as cidades que possuem um estúdio público moderno como o nosso, então é um diferencial de Mogi e motivo de orgulho, pois simboliza o respeito que a cidade tem pela sua cultura”, conclui o secretário.