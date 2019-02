Evento apresenta nesta quinta-feira a 9ª Mostra de Teatro - Tablado em Mogi

Começa nesta quinta-feira (14) o início da 9ª Mostra de Teatro de Mogi das Cruzes - Tablado. O evento, que se estenderá por 10 dias, é uma organização da Clara Trupi de Ovos y Assovios e tem financiamento da Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio do Programa Municipal de Fomento à Arte e Cultura (Profac - Lei 7.222/2016).

A mostra vai reunir espetáculos, oficinas e um fórum de teatro com a proposta de reforçar o diálogo e a troca de experiências entre os grupos teatrais locais de outras regiões, além de fomentar a produção teatral e a formação de público dentro do gênero do teatro.

Para isso, vai circular por quatro palcos: Theatro Vasques, Estúdio Municipal de Áudio e Música (EMAM), Centro Cultural de Mogi das Cruzes e o prédio da Banda Santa Cecília.

O evento será aberto nesta quinta-feira e vai reunir, a princípio, seis espetáculos teatrais que serão apresentados até o domingo, 17. O primeiro deles, marcado para às 20 horas, desta quinta-feira, é "Medea (I) Material", da Quântica Teatro Laboratório de Mogi das Cruzes. A peça será apresentada no Theatro Vasques e tem faixa etária de 14 anos.

Já na sexta-feira (15), o grupo teatro Circo Navegador, da cidade de São Sebastião, apresenta, a partir das 20 horas, o espetáculo "On co tô? Quem co sô? Prom co vô?", na Praça Monsenhor Roque Pinto de Barros em frente ao Centro Cultural de Mogi das Cruzes.

No sábado, 16, mais um espetáculo, dessa vez voltado a bebês de seis meses a três anos, servirá como atração da Mostra de Teatro de Mogi das Cruzes. É a peça "Meu Jardim", do grupo teatral Sobrevento, da cidade de São Paulo. A apresentação está marcada para as 15 horas e haverá ingressos disponíveis para retirada destinados a um bebê e um acompanhante.

No domingo, dia 17, serão duas apresentações no Theatro Vasques, sendo uma às 15 horas e outra às 19 horas. A primeira delas é "Circo de Brinquedo do Palhaço Melancólico", do grupo mogiano de artes integradas Circolo Livre de Atuadores. Já a segunda, será "Palhaças?", um experimento livremente inspirado na obra Palhaços, de Timochenco Wehbi, do Núcleo Teatral Opereta de Poá.

A partir da próxima segunda-feira, (18), terão início as atividades teóricas da mostra, começando com o Fórum de Teatro, que vai acontecer, às 19 horas, no prédio do EMAM. O tema do fórum será "Produção local e suas Inquietações". A participação é livre ao público.

Já na terça-feira, 19, serão oferecidas duas oficinas e também mais um espetáculo, na praça em frente ao Centro Cultural. A primeira oficina será de máscaras e acontecerá às 16h30. Já a partir das 18 horas, começará a segunda oficina que será de dança. O espetáculo, marcado para as 20 horas, será "Chulos", da Dual Cena Contemporânea de São Paulo.

Até o encerramento, que acontece no próximo sábado, 23, a 9ª Mostra de Teatro vai reunir ainda a apresentação de três outros espetáculos, comandados por coletivos teatrais de Mogi das Cruzes e também uma demonstração de trabalho, intitulada "Pensando com os pés", que será comandada pelo grupo Contadores de Mentira de Suzano.

A atividade será às 20 horas, no Centro Cultural, com recomendação etária de 14 anos.

Mais informações podem ser obtidas na página do evento no Facebook ou pelo telefone (11) 97513-7215.