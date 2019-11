Evento musical reúne bandas e cantores famosos

O The Arena Show, espaço voltado para atrações culturais no Complexo Arena Corinthians, apresenta mais um evento musical dia 30 de novembro, o Festival Arena Mix.

O line-up, já divulgado, apresenta shows de Matheus & Kauan, Maneva, Kevinho e Hungria.

No comando do palco, o Festival traz o comediante, radialista e ator Zé Américo (Café com Bobagem) e, nos intervalos, DJ Bruno (Grupo KLB) toma conta da pista.

O espaço The Arena Show traz uma nova proposta para a Zona Leste da capital Paulista. Dessa vez, se apresentarão artistas do reggae, funk, sertanejo e hip-hop, compondo a grade artística do Arena Mix.

A estrutura oferecida leva ao público, além da música, uma experiência completa e inesquecível.

O acesso é através do metrô ou trem (Estação Metrô Itaquera), mais de 50 linhas de ônibus, estacionamento com 1.750 vagas dentro do Complexo Arena Corinthians, segurança total no trajeto em toda região, banheiros limpos e modernos, diversas opções de lanchonetes e bares, além de um ambiente acolhedor e familiar para promover a cultura e diversão para todos.

Neste evento haverá atrativos como o “selfies online” (onde imagens do público serão transmitidas no maior telão da América Latina), filmagens com drones, telões de leds, além de toda a magia que o local oferece.