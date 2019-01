Ex - jornalista do DS, Fábio Mendes, é finalista em prêmio literário

O jornalista Fábio Mendes foi anunciado como um dos finalistas do Prêmio Livro Reportagem Amazon, concedido pela gigante internacional do mercado literário em parceria com a Editora Record e o portal Jornalistas & Cia. O anúncio foi feito na última terça-feira, 15.

Ex-repórter e chefe de Reportagem do DS, Mendes concorre ao prêmio com o seu primeiro livro, "Campeões da Raça – Os Heróis Negros da Copa de 1958".

Lançado no ano passado, dentro das comemorações dos 60 anos do primeiro título mundial do Brasil, o livro conta como a seleção brasileira precisou vencer o racismo para atingir a glória.

O livro foi produzido de forma independente. Para viabilizar o lançamento, Mendes realizou uma campanha de financiamento coletivo, também conhecida como crowdfunding ou vaquinha virtual.

"Lançar um livro de forma independente no Brasil exige um esforço hercúleo. Por isso, a indicação já é uma grande vitória, pois representa um reconhecimento do trabalho realizado", comenta Mendes.

O Livro

"Campeões da Raça – Os Heróis Negros da Copa de 1958" conta como alguns atletas, como Pelé e Garrincha, chegaram a ser afastados do time titular por causa da cor da pele.

A situação mudou graças à pressão exercida pelo próprio elenco, somado ao desempenho insatisfatório nas primeiras partidas. Com os jogadores negros e mestiços reabilitados, o Brasil enfim seguiu para conquistar o título.

"Até 1958, era comum falar que jogadores negros e mestiços não tinham condições psicológicas de disputar jogos decisivos. Essa tese era reforçada cada vez que a seleção era eliminada em uma Copa do Mundo ou outra competição importante".

O autor lembra que, mesmo em 1958, a seleção brasileira estreou na Copa do Mundo com um time quase que inteiramente branco.

"Apenas do decorrer do campeonato os principais jogadores ganharam a titularidade. Hoje, é impensável imaginar uma situação em que jogadores como Pelé e Garrincha ficassem no banco de reservas."

Autor

Fábio Mendes tem 42 anos e 18 anos de jornalismo. Já trabalhou em veículos como Folha de São Paulo, R7, Yahoo! e Band.com.

Também trabalhou como diretor de jornalismo da Prefeitura de Jacareí e coordenou diversos projetos de Assessoria de Imprensa na capital.

Desde o lançamento do livro, Mendes tem participado de vários eventos para falar sobre racismo no futebol.

Em novembro do ano passado, mediou um debate entre jornalistas e intelectuais no Museu do Futebol, em São Paulo.

Além dele, outros três finalistas também concorrem ao prêmio, sendo: "Jornal da Tarde: Uma Ousadia que Reinventou a Imprensa Brasileira", por Ferdinando Casagrande; " O Infiltrado: Um repórter dentro da polícia que mais mata e mais morre no Brasil", por Raphael Gomide; e "O Mário do rádio", por Tatiana Lanzelotti.