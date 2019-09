Expoá começa na quinta-feira com as mais lindas orquídeas

A Praça dos Eventos receberá de 5 a 8 de setembro, das 9 às 23 horas, a Expoá 2019 (Exposição de Orquídeas e Plantas Ornamentais), que terá sua 46ª edição com expositores da região e do Brasil e diversas atrações musicais como Charlie Brown Jr. (Cover), Elton John (Cover), Banda W-Rox, Grupo do Bola, Renato Ignácio e Banda, Legião Urbana (Cover), The Beatles Abbey Road (grupo Beatles Official Brazil), entre muitos outros.



A cerimônia de abertura da Expoá acontecerá nesta quinta-feira (5), às 10 horas, na Praça de Eventos. A expectativa é que o evento atraia aproximadamente 8 mil pessoas por dia de festa. “Nossa cidade realiza por mais um ano esse tradicional evento, com as suas variedades de orquídeas e plantas ornamentais que sempre encantam os visitantes. Importante ressaltar que as pessoas também terão à disposição as nossas atrações musicais e outras, que foram preparadas pela Secretaria de Cultura”, explicou o prefeito Gian Lopes.



A Secretaria de Cultura reforçou que a intenção do evento é fazer um resgate histórico da origem da Feira de Orquídeas e oferecer um ambiente em que todo mundo possa se divertir. “Neste ano a decisão foi privilegiar nossos artistas locais e fazer uma festa linda, acolhedora, com uma ótima estrutura para receber da melhor forma possível os amantes das plantas, principalmente as orquídeas, que são o carro chefe da Expoá ”, disse o secretário de Cultura, Mário Sumirê.



Neste ano, a Expoá terá o “Futuro“ como tema do evento. A festa terá ainda Feira de Artesanato, com material produzido pelos artesãos da cidade, além da já tradicional Feira da Indústria e Comércio, que irá apresentar todas as novidades do seguimento empresarial da cidade.



Convite

As anfitriãs da 46ª edição da Expoá, Julia Liporace (Garota Expoá 2019), Renata Soares (Miss Simpatia) e Gabriela Moreau (Miss Imprensa), que substitui Carolina Matsue (não poderá participar por motivos particulares), estiveram hoje (3) na Prefeitura de Poá e foram recebidas pelo prefeito Gian Lopes e pelo secretário de Governo, Fernando Miranda.



Elas entregaram ao chefe do Poder Executivo o convite para abertura da Expoá e detalharam como estão os preparativos para participação no evento.



Segurança

Não será permitida a entrada de objetos que ofereçam risco à segurança, tais como garrafas de vidro, latas e bebidas alcoólicas. O público será submetido a uma revista com a remoção de objetos não autorizados. Dentro da Praça dos Eventos a festa também será acompanhada por segurança particular e agentes da Guarda Civil Municipal.



A Polícia Militar também vai dar apoio ao evento, realizando reforço na segurança e intensificando o policiamento na área externa da Praça de Eventos e redondezas. Uma ação operacional foi planejada em conjunto pelas secretarias de Cultura e de Segurança Urbana e pela PM, para garantir a tranquilidade do público presente durante a realização da Expoá.