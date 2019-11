Exposição 'A Cultura Japonesa' segue aberta no hall de eventos de Mogi

O hall de Eventos do prédio-sede da Prefeitura de Mogi das Cruzes recebe, a partir das 14 horas desta quinta-feira (14), a exposição “A Cultura Japonesa”, em comemoração aos 100 anos da Imigração Japonesa na cidade. A mostra ficará aberta ao público até 12 de dezembro deste ano e conta com a contribuição da comunidade nipo-brasileira.

“É uma honra receber na Prefeitura de Mogi das Cruzes a exposição que homenageia o povo japonês e seus descendentes, que há 100 anos está na cidade contribuindo conosco. Mogi das Cruzes não seria a mesma sem a comunidade nipo-brasileira e essa celebração é mais do que merecida”, comentou o Prefeito Marcus Melo, sobre a mostra cultural.

A exposição conta com aproximadamente 90 peças divididas em nove cenários, que representam a cultura japonesa. As peças retratam as histórias vividas pela comunidade nipo-brasileira, por meio de equipamentos de culinária, esculturas e roupas típicas.

No evento de abertura, o público poderá conferir a apresentação da tradicional cerimônia do chá e também a produção de ikebanas - termo japonês que significa “Flores Vivas”.

A mostra cultural conta com o apoio do Bunkyo – Associação Cultural de Mogi das Cruzes e tem por objetivo reverenciar e preservar a cultura japonesa. Outros apoiadores são a Associação dos Agricultores de Cocuera, além da Província Carmelitana, Pro+Vida e da família Miyazaki.