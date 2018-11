Exposições, oficinas e apresentações são os destaques da Agenda Cultural

Exposições, oficinas, workshops e palestras estão na agenda oficial deste mês da secretaria de Cultura de Suzano. O destaque fica também por conta dos alunos dos Centros Culturais que irão fazer milhares de apresentações de conclusão do ano, como dança, teatro e música.

Atrações

O mês começa com exposições. Nesta sexta-feira (9), o Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (Rua Benjamin Constant, 682 – Centro), realiza a mostra “IN TU IR”, com trabalhos do artista plástico, fotógrafo e arte-educador William Ferro. A exposição segue até domingo (11), das 9 às 19 horas.

Já no sábado (10), das 9 às 16 horas, o público poderá conferir a feira “Arte na Rua”, do lado de fora da unidade. De 13 a 20 será realizada a Semana da Consciência Negra, no Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU) Alberto de Sousa Candido (Rua Teruo Nishikawa, 570 – Jardim Gardênia Azul) e no Parque Municipal Max Feffer (Avenida Senador Roberto Simonsen, 90 – Jardim Imperador), com diversas atrações. A programação completa pode ser conferida na internet, na página www.facebook.com/agendaculturalsuzano.

Também está prevista a Semana da Agricultura Orgânica e Familiar de Suzano, no Centro Cultural Moriconi. Haverá uma extensa programação de 8 a 10 de novembro, disponível na aba "Serviços secretaria de cultura" do site oficial da Prefeitura: www.suzano.sp.gov.br.

No Casarão das Artes (Rua 27 de Outubro, 271 – Centro) estão previstas oficinas e atividades do Projeto Arte de Compor. No dia 21, das 9 às 18 horas, será promovida a Oficina Encontros D’África, voltada a artistas e educadores. As inscrições estão abertas e há 25 vagas no total.

Já a Oficina de Papel Machê está sendo ministrada de segunda à sexta-feira, das 9 às 17 horas, para maiores de 12 anos. O curso ensinará técnica de criar objetos e enfeites de papel machê e papietagem.

Como conclusão, os trabalhos decorarão a Praça dos Expedicionários com temática natalina. Inscrições ainda podem ser feitas no Casarão das Artes. No dia 22, o Projeto Arte de Compor homenageará o sambista Noel Rosa. Trata-se de um encontro mensal de compositores para apresentação pública de novas composições e tributo a grandes nomes do samba e da MPB. Será das 19 às 22 horas, com entrada livre.

O Centro Cultural Moriconi irá abrigar mais uma vez o Projeto Cultura em Debate, no dia 28, às 19 horas. Na ocasião o tema será “Refugiados do Mundo no Brasil”. No dia seguinte, 29, está prevista mais uma edição do Projeto Trajetória Literária. O evento aproxima autores e leitores e terá como convidados os escritores e poetas Márcio Barbosa e Esmeralda Ribeiro. A atividade é gratuita e aberta ao público.

A Agenda Cultural de novembro ainda prevê apresentações de trabalhos de conclusão do ano dos mais de 3 mil alunos de cursos promovidos nos Centros Culturais, de 9 de novembro a 1º de dezembro, em diversos horários. Haverá atrações de dança, teatro e música. A programação completa pode ser vista na aba "Serviços secretaria de cultura" do portal www.suzano.sp.gov.br.