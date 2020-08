Festeiros do Divino retomam atividades em prol da festividade de 2021

Ainda sem a presença dos devotos, tem início a novena preparatória para a Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes 2021, neste sábado (15), às 15 horas. Trata-se da Coroa do Divino, que é realizada mensalmente, sempre no segundo sábado, como forma de reunir os fiéis em um momento de reza e confraternização. Por causa da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), que pede por isolamento social, para evitar aglomeração e, consequentemente, a proliferação do vírus, a Coroa do Divino não terá a presença dos fiéis e será transmitida pelo Facebook da Festa do Divino: https://www.facebook.com/festadodivinodemogidascruzes/



Os festeiros e capitães de mastro da Festa do Divino de 2020, respectivamente, Mauro de Assis Margarido e Cícera Alecxandra de Oliveira Margarido e Maurimar e Roberta Fadoni Batalha, seguem à frente de um dos eventos religiosos e folclóricos mais tradicionais do Brasil. O tema também segue o mesmo: “Divino Espírito Santo, fortalecei-nos na caridade e conduzi-nos à santidade”. Em 2021, a Festa do Divino ocorrerá de 13 a 23 de maio.



“Estamos ansiosos para o dia do encontro entre todos os devotos, mas ainda precisamos ter muito cuidado. Cuidar uns dos outros e nesse momento o mais prudente é continuarmos fazendo a Coroa do Divino com transmissão pela Internet. Esperamos em Deus, que tudo isso vai passar brevemente, e chegará o momento em que poderemos ter nossa Coroa e Chá bingo com todos reunidos e muito mais unidos. Estamos retomando todos os preparativos para nossa grande Festa do Divino de 2021, pedindo ao Espírito Santo, que continue nos fortalecendo e conduzindo”, destaca a festeira Alê. No mês de abril, a 9ª Coroa do Divino já foi realizada com transmissão virtual.



O padre Diogo Shishito, diretor espiritual da Festa do Divino, enfatiza que recomeçar as atividades, ainda sem a presença física dos fiéis, é uma exigência grande: “Nós fazemos tudo de acordo com as possibilidades, mas sempre guardando a segurança. Nós ainda não estamos numa situação segura o suficiente para poder trazer as pessoas a estarem conosco neste momento, gostaríamos muito, mas ainda não é possível. Devemos ter esse cuidado uns com os outros, com a a garantia de que o Divino Espírito Santo continua presente nas nossas vidas, nos acompanhando e fortalecendo. Nós precisamos nos adequar aquilo que são as exigências do nosso momento histórico. As adequações fazem parte do movimento da vida e o Espírito é aquele que nos move e nos faz seguir em frente. Mesmo quando tudo parece normal, existe uma adequação constante, a vida é uma resposta contínua e uma adequação constante. Esperamos que em breve possamos nos encontrar para que a Coroa aconteça com os fiéis presentes, enquanto isso vamos nos encontrando virtualmente”.



Para assistir à Coroa do Divino é preciso curtir a página da Festa do Divino no Facebook https://www.facebook.com/festadodivinodemogidascruzes/