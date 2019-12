Festival de Dança e Ginástica é atração no Ginásio Municipal neste sábado

O Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos recebe neste sábado (14) o 1º Festival de Dança e Ginástica – Especial de Natal. O evento acontecerá das 8 às 11 horas e terá a participação de alunas de quatro núcleos que têm aulas oferecidas pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel). A entrada para acompanhar as apresentações é gratuita.

Participarão do festival alunas dos núcleos do Parque da Cidade, do Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, da Praça da Juventude e do Ginásio Deputado Paulo Kobayashi. A programação conta com 40 apresentações e a estimativa é que cerca de 200 crianças deverão participar.

O público que comparecer ao 1º Festival de Dança e Ginástica – Especial de Natal também poderá fazer a doação de um brinquedo, que será encaminhado para a campanha Natal de Sorrisos, do Fundo Social de Mogi das Cruzes.

“O festival é uma oportunidade para a confraternização entre os núcleos que trabalham com dança e ginástica rítmica e também marca o final das atividades de 2019. Será uma grande festa para os alunos, as famílias e para todos que se interessam pelas modalidades”, destacou o secretário municipal de Esporte e Lazer, Nilo Guimarães.

A Smel oferece aulas gratuitas de dança e ginástica rítmica nos quatro núcleos que participarão das apresentações deste sábado. Os interessados em participar das atividades devem procurar os núcleos para fazer as inscrições. As atividades são voltadas a participantes a partir dos 6 anos.

No caso da ginástica rítmica, as participantes que se destacam as aulas de iniciação esportiva são convidadas para participar da equipe de competição, que representa Mogi das Cruzes em disputas oficiais da modalidade. Nos últimos Jogos Abertos, disputados em Marília no mês de novembro, a equipe mogiana ficou com a terceira colocação na classificação geral e foi um dos destaques da delegação mogiana nas disputas que reúnem representantes de todas as regiões do estado.

O Ginásio Municipal de Esportes Professor Hugo Ramos, onde acontecerá o 1º Festival de Dança e Ginástica, fica na rua Professor Ismael Alves dos Santos, 560 – Mogilar.