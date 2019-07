Festival Opereta começa neste sábado com teatro e cultura popular

A programação do Festival Opereta, em comemoração aos 25 anos de fundação da instituição, começa neste sábado (20), a partir das 10 horas, e destacará a diversidade e a formação cultural. O público que passar pelo Espaço Cultural e pela Praça Afonso Carlos Fernandes, na Vila Sopreter vai desfrutar de muito teatro, dança, música, oficinas e palestras entre os dias 20 e 30 deste mês.

No total, 19 atrações foram selecionadas, com destaque para o gênero teatral com 12 grupos escolhidos. As atividades do festival começam com a Oficina de “Máscaras”, oferecida pelo professor Cláudio Domingos Fernandes. No período da tarde, às 14 horas, Murilo Borges oferece a Palestra “Pesquisa sobre a Direção de Gabriel Villela” e à noite, às 19 horas, o destaque fica por conta da Cia. Baú de Folias, de São Bento do Sapucaí (SP), com o “Sarau do Boi Matreiro”, uma apresentação de cultura popular brasileira, que reúne diversas manifestações culturais. No domingo, a companhia do Vale da Serra da Mantiqueira volta à cena para realizar a Oficina “Manifestações e Danças Populares Brasileiras”, às 9 horas. Às 11 horas, haverá um ensaio aberto do espetáculo “Foliar: Heranças de Lá pro Povo de Cá” que será apresentado às 15 horas. Já no período noturno a Cia. Tramp de Palhaços apresenta “A Refeição”, diretamente de Jundiaí para o público local.

Próxima semana

Durante a próxima semana, de segunda à quinta-feira, as atividades se concentram à noite, às 20 horas. No dia 22, os anfitriões do Núcleo Teatral Opereta reapresentam o trabalho “Almas Peregrinas”, produção que circulou pelo Estado em 2018 e participou de um festival internacional. No dia 23 é a vez de receber a Cia. Teatro da Cidade, de São José dos Campos (SP), para o espetáculo solo sobre Lélia Abramo, inspirado na autobiografia da atriz, que fez dentre outras produções, o Tempo e o Vento, exibido pela Rede Globo. No dia 24, o coletivo Sementes, da capital, apresenta “Querem nos Enterrar, mas somos Sementes!”, que trata sobre o massacre da juventude brasileira. Na próxima quinta-feira (25), Adriana Marques, do Los Trancos e Barrancos, de São José dos Campos (SP), traz em cena “Panqueca Solamente – Um espetáculo Dramáteco”, que retrata a vida da mulher artista, palhaça e que dialoga com produções e estudos do próprio Núcleo Teatral Opereta, entre outras atrações.

Sobre

O Festival Opereta 25 Anos tem como tema “Resistimos Trabalhando”. Segundo os organizadores, a proposta é comemorar a trajetória de luta e resistência da instituição, que fomenta a arte e realiza ações artísticas e culturais na cidade de Poá e região do Alto Tietê. A Associação Cultural Opereta foi fundada em 30 de julho de 1994.