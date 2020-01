Filmes nacionais são destaques do Cineteatro no mês de janeiro

O ano de 2020 começa com a força do cinema nacional na programação do Cineteatro Wilma Bentivegna, em Suzano. O destaque é o longa de 2019 “Bacurau”, escrito e dirigido por Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelles.

O filme brasileiro mistura gêneros como drama, faroeste, terror e ficção científica. Os papéis principais são interpretados por Sônia Braga, Udo Kier e Bárbara Colen. A trama se passa em futuro próximo e mostra como os moradores da pequena cidade de Bacurau, no sertão de Pernambuco, lamentam a perda da matriarca Carmelita. Algum tempo depois, os habitantes percebem que a comunidade desapareceu da maioria dos mapas.

O longa recebeu diversos prêmios internacionais, como o de Melhor Filme e Melhor Direção no Festival de Lima, Melhor Filme no Festival de Munique e o Prêmio do Júri, no Festival de Cannes de 2019.

“É uma oportunidade para que os moradores do Alto Tietê possam conferir esta obra brasileira que foi reconhecida mundialmente, não apenas com as premiações em diversos festivais, mas também com a indicação e a exibição em importantes eventos internacionais de cinema. E, melhor, com entrada gratuita”, lembrou o secretário de Cultura de Suzano, Geraldo Garippo.

O Cineteatro Wilma Bentivegna também vai receber outras obras na Semana do Cinema Nacional, como “Central do Brasil”, de Walter Salles e estrelado por Fernanda Montenegro. O filme de 1998 foi indicado ao Oscar e recebeu o Urso de Ouro no Festival de Berlim e o Globo de Ouro, além de diversas outras premiações nacionais e internacionais.

Do diretor Cao Hamburger, o longa de 2011 “Xingu”, também será exibido. Produzido por Fernando Meirelles e estrelado por João Miguel, Felipe Camargo e Caio Blat, o filme conta a história dos irmãos Villas-Bôas, que participaram da expedição que explorou o Brasil central nos anos de 1940.

Do drama para a comédia, com “O Casamento de Romeu e Julieta”, de Bruno Barreto e estrelado por Luana Piovani e Marco Ricca, e “O Auto da Compadecida”, de Guel Arraes, baseado na obra de Ariano Suassuna e estrelado por Matheus Nachtergaele e Selton Mello.

Confira no quadro as datas de exibição de cada produção da Semana do Cinema Nacional, sempre às 19 horas. O Cineteatro Wilma Bentivegna fica na rua Paraná, 70, no centro de Suzano. Outras informações: (11) 4747-4180.

Programação

Na próxima segunda-feira, 20, será apresentado o filme ‘Central do Brasil’. Na terça-feira, 21, a população pode acompanhar o filme ‘O Auto da Compadecida’. Na quarta-feira, 22, vai passar o filme ‘Xingu’ e na quinta-feira, 23, é apresentado o filme ‘O Casamento de Romeu e Julieta’. Por fim, na sexta-feira, 24, será apresentado ‘Bacurau’.