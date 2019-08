Garota Expoá 2019 será escolhida no dia 29

Se depender do sucesso de inscrições e da beleza das candidatas, o ano de 2019 tem tudo para resgatar o glamour dos grandes e tradicionais concursos de misses da cidade de Poá. No próximo dia 29 de agosto, às 19h30, 28 moças estarão no palco do Teatro Municipal (Avenida Antônio Massa, 331, Centro), para disputar o tão desejado título de Garota Expoá.



Além da grande vencedora, o concurso elegerá a Garota Simpatia (2ª colocada) e a Garota Imprensa (3ª colocada). O corpo de jurados será composto por cinco profissionais da área de beleza, moda, estética e jornalística. Serão analisados os seguintes critérios: beleza facial; harmonia corporal; desenvoltura; comunicação e personalidade.



O prefeito Gian Lopes lembra que o concurso para escolher uma comissão feminina que pudesse representar a cidade, principalmente na divulgação da Exposição de Orquídeas e Plantas, sempre foi conhecido por ser um dos eventos mais aguardados do calendário do município. “A Festa das Orquídeas nasceu em 1970 e desde 1972 foi incrementada com as representantes femininas. Neste ano vamos resgatar essa histórica tradição com um belíssimo evento”, reforçou.



Para o secretário de Cultura, Mário Sumirê, o concurso, além de valorizar a beleza, cria oportunidades sociais e colabora com o desenvolvimento sociocultural das candidatas. “É uma grande oportunidade de interação e troca de experiências entre as candidatas, além de dar uma grande visibilidade para as vencedoras, que serão responsáveis pela divulgação e recepção dos visitantes da 46ª edição da Expoá”, finalizou o secretário.



Candidatas

Em 2018, a estudante Gabriela Souza, 16 anos, foi a grande vencedora. Neste ano, ela passará a faixa de Garota Expoá 2019 para uma das 28 candidatas, que são: Alice da Silva; Amanda Barbosa; Ana Karoliny Borges; Barbara Cambur Porto; Carolina Matsue; Dhayene Martins; Erika Scarpin; Gabriela Moreau; Giane Ingrid Pereira Alves; Giuliana Regina; Jade Louize Souza de Castilho; Julia Liporace de Araújo; Kamila Carvalho; Karen de Brito Arantes; Karina Souza; Khyara Nhandaylla Sousa; Larissa Acierno de Luna; Layza Oliveira; Letícia Aires; Letícia Alcantarilla; Lívia Candiles; Luana Casarini Rossi; Mariana Chagas; Monica Freitas; Nicole Lima; Nicoli de Souza; Renata Soares; e Thaynara Pereira.



A 46ª edição da Expoá será realizada de 5 a 8 de setembro, na Praça de Eventos. Na edição deste ano a Secretaria de Cultura vai privilegiar artistas locais e regionais.