Grupo Contadores de Mentira realiza apresentação pela 1ª vez na Argentina

O grupo Contadores de Mentira desembarcou, na tarde dessa terça-feira (11), para Buenos Aires na Argentina, para participarem, pela primeira vez, do III Congresso de Teatro Con/Texto tipea "Corporalidades Escénicas".

O encontro discutirá o corpo cênico, suas especificidades e caminhos e contará com palestras, demonstrações de trabalho, performances e exposições.

Durante o congresso, o grupo Contadores de Mentira participará de três atividades no evento, sendo elas: demonstração de trabalho "Rito de Partilha" com a atriz e integrante do grupo, Daniele Santana, a palestra "Metáfora, Rito e Celebração" com o diretor e ator Cleiton Pereira, por fim, a performance "Valsa Sem Nome" da atriz Narany Mireya.

Realizado por Alejandro Acuña, María Paula Compañy, Gabriel Penner e Violeta Pugliese, o III Congresso de Teatro Con/Texto, mantém o apoio do Instituto Nacional del Teatro, Secretaria de Cultura de Vicente López, Asociación Argentina de Investigación y Crítica Teatral, entre outros.

Segundo Daniele Santana, o grupo também participará de outra viagem internacional em outubro, onde participarão de um Festival no Peru.

"O Contadores de Mentira iniciou a relação com os organizadores na vida deles ao Brasil para o Festival Internacional de Artes Cênicas Knots Nudos, que aconteceu no ano passado em Mogi das Cruzes, organizado pelo Galpão Arthur Netto, o grupo Impulso Coletivo e a Cia do Escândalo, esta última também participará desse Congresso na Argentina.

O grupo realiza em outubro uma outra viagem internacional, onde participarão de um Festival no Peru.", conclui.