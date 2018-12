Grupo da região ganha menção honrosa por curta-metragem em MG

O coletivo audiovisual idealizador do projeto 'Os Outros' recebeu menção honrosa na primeira Mostra Off Cine, na cidade mineira de Varginha (MG), durante o último final de semana. O reconhecimento do grupo formado por Douglas Cordeiro, Michael Silva e Rômulo Cabrera veio pelo curta-metragem 'O Cara da Placa'.

O vídeo foi estreado no portal do DS em setembro do ano passado e conta a história de Valdeci de Oliveira, que costuma circular pelo centro de Mogi das Cruzes carregando placas com versículos bíblicos. A produção independente foi reconhecida pela organização do evento mineiro, que selecionou a participação dos coletivos. "Entre tantas produções talentosas do Rio de Janeiro, Recife, São Paulo e Paraná, ter esse reconhecimento para nós já é um prêmio", diz o diretor Douglas Cordeiro. A mostra mineira premiou 25 filmes de todo o país, entre curtas e longas-metragens.

O trio do Alto Tietê já foi premiado outras vezes pelo projeto 'Os Outros', disponível no Youtube. Entre eles, o curta 'RONY CADET (ou 'brase pou milyon')', premiado duas vezes no Festival Curta Suzano, nas categorias de Melhor Roteiro e Melhor Filme, por júri popular. Um terceiro vídeo, intitulado 'Sandra, vestido e salto alto', também está disponível no canal online. A expectativa é de um novo curta seja lançado, com foco na história de uma vídeo-locadora suzanense sob o título 'Rebobine, por favor'.

Em setembro de 2017, o DS publicou em seu portal o documentário. Veja trechos da reportagem: “Quem anda pelo corredor de lojas, no Centro de Mogi das Cruzes, já viu ou ouviu alguém falando em voz alta: Ainda dá tempo! Ainda dá tempo! Leia, leia a bíblia". Um olhar mais atento verá um homem de meia idade, vestindo um colete e carregando uma placa com versículos bíblicos.

O que a maioria desconhece é a história peculiar desse homem. Valdeci de Oliveira, de 50 anos, circula, há 9 anos, pelas ruas de Mogi das Cruzes com a missão de levar"a palavra de Deus para as pessoas.

O dia de Valdeci começa com um atípico ritual matinal: ao acordar, faz uma oração e "arranha" um velho violão em louvor a Deus.

Logo depois, começa a carimbar os poucos mais de 400 folhetos que entrega aos transeuntes com trechos tirados da bíblia. "As pessoas estão pensando na conta do banco, no dinheiro que tem que depositar, em inúmeras outras coisas; mas com essa tirinha de papel a mensagem fica registrada. Num momento oportuno elas lerão a mensagem e, assim espero, serão agraciadas com as palavras Dele", conta quando deu entrevista para a reportagem. Após almoçar, Valdeci escolhe qual placa vai levar às ruas dentre as várias que produz com papelão, normógrafos e tinta”.