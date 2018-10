Grupos musicais já podem se inscrever para a Cantata de Natal em Suzano

A Secretaria Municipal de Cultura de Suzano está com inscrições abertas para corais, orquestras e outros grupos artísticos do município e da região que se interessam em participar da "Cantata de Natal" deste ano, que será realizada entre os dias 1º e 23 de dezembro, às sextas-feiras, sábados e domingos, na Praça João Pessoa, no Centro.

No total, há 22 vagas para apresentações coletivas. As inscrições seguem até o 1º de dezembro ou até se esgotarem as oportunidades. Serão 11 datas de evento, com duas apresentações por dia. Para realizar o cadastro, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Cultura na Rua Benjamin Constant, 682, centro, ou pelo telefone 4747-4180.

Ainda segundo a pasta, além das atrações musicais, a Prefeitura de Suzano oferecerá também decoração natalina, feira gastronômica e de artesanato, brinquedos infláveis para as crianças, Casa do Papai Noel, entre outras atividades.

"A tradicional Cantata de Natal já é esperada pelo cidadão suzanense e também por aqueles que vêm a nossa cidade para fazer suas compras de fim de ano ou mesmo para visitação. É uma oportunidade para a família ter acesso a produções artísticas de alto nível e ainda apreciar os outros atrativos do evento”, destacou o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo.