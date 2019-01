'Homem-Aranha no Aranhaverso' é um dos destaques na estreia do cinema

Dentre as estreias da semana pelo Centerplex de Suzano o filme, da Sony Pictures, "Homem-Aranha: No Aranhaverso" está entre os destaques desta quinta-feira (10).

Além disso, "Máquinas Mortais" com direção de Christian Rivers também faz parte da programação do cinema.

Com classificação indicativa de 14 anos, a ação segue a adaptação do livro de Philip Reeve, que mostra o adolescente Tom Natsworthy em um mundo futurístico com design steampunk de Londres, que é controlada por máquinas ligadas ao planeta Terra, se alimentando dos recursos de cidades pequenas.



Tom, interpretado pelo ator Robert Sheehan, juntamente com uma jovem mulher (Hera Hilmar) partem em uma jornada de mistério para descobrir informações sobre esse mundo injusto. O filme que tende a não se sair muito bem nas arrecadações nas bilheterias brasileiras, já foi estreado nos cinemas dos Estados Unidos com um orçamento estipulado em S$ 7,5 milhões, segundo dados do CBR. Com isso, o estúdio da Universal Pictures pode perder em torno de US$ 100 milhões a US$ 150 milhões com o filme, o que o tornaria um dos maiores fracassos desse ano nos cinemas.

Homem-Aranha

Outro filme que também estreia nesta quinta-feira no cinema de Suzano, é a animação "Homem-Aranha: No Aranhaverso".

O longa metragem, inspirado nos quadrinhos da Marvel, conta a história de Miles Morales, na voz de Shameik Moore, um jovem negro do Brooklyn que se tornou o Homem-Aranha inspirado no legado de Peter Parker, já falecido.

Entretanto, ao visitar o túmulo de seu ídolo em uma noite chuvosa, ele é surpreendido com a presença do próprio Peter, vestindo o traje do herói aracnídeo sob um sobretudo.

A surpresa fica ainda maior quando Miles descobre que ele veio de uma dimensão paralela, assim como outras versões do Homem-Aranha.

Em formato animado, o filme traz características interessantes que certamente fará o público, principalmente infantil, gostar ainda mais do super-herói.

O roteiro de "Homem-Aranha no Aranhaverso" foi escrito por Phil Lord e Chris Miller, dupla responsável pela comédia Anjos da Lei e a animação Uma Aventura LEGO.

O filme será exibido na sala 1 do cinema mantendo a classificação indicativa de 10 anos.