Inauguração do CineteatroWilma Bentivegna reúne 150 pessoas

O Cineteatro Wilma Bentivegna recebeu seu primeiro evento cultural nesta sexta-feira (7), com a participação do ator e diretor Paulo Betti (o ator concedeu entrevista ao DS). Na oportunidade, o público pôde conhecer as instalações do equipamento recém-inaugurado e assistir o filme “A Fera na Selva”, além de participar de uma roda de conversa com o artista global falando sobre a releitura da obra do escritor e dramaturgo anglo-americano Henry James.

Às 18 horas, artistas da cidade assistiram o longa-metragem brasileiro dirigido por Eliane Giardini, Paulo Betti e Lauro Escorel, que narra a história de um homem que vive na esperança de presenciar em algum momento de sua vida um acontecimento extraordinário, sem enxergar as pequenas maravilhas de seu cotidiano. Logo em seguida, Paulo Betti realizou uma roda de conversa para falar sobre o processo de criação do filme, rodado em Sorocaba, o roteiro e a obra em que foi inspirado.

Além do evento, os participantes também foram conhecer as instalações do Cineteatro, que foi inaugurado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi na noite de quinta-feira (6), quando reuniu mais de 150 pessoas, que prestigiaram o descerramento da placa, uma apresentação musical do grupo “Ricardo de Deus Trio” e a exibição de um curta-metragem contando a história da atriz Wilma Bentivegna, que foi a primeira mulher a se apresentar na televisão brasileira na extinta emissora TV Tupi e viveu seus últimos anos de vida em Suzano.

Além de Ashiuchi e Betti, também participaram da solenidade de inauguração a primeira-dama Larissa Ashiuchi, o vice-prefeito Walmir Pinto, o secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, a vereador Neusa dos Santos Oliveira e a dirigente regional de Ensino, Vera Lúcia Miranda, além de secretários municipais e demais autoridades.

Durante a cerimônia, o ator declarou sua felicidade em ver Suzano abrir mais um espaço cultural. “As pessoas poderão participar de sessões gratuitas de filmes e conversar com artistas. Aqui será um espaço com muita vida e, para mim, o cineteatro é perfeito, em seu tamanho e modernidade. Só tenho que parabenizar o prefeito Rodrigo (Ashiuchi) e Suzano por acreditarem na Arte”, disse.

Para o chefe do Executivo, a entrega do cineteatro representa o esforço da administração municipal em oferecer cada vez mais espaços culturais, que envolvem a comunidade, principalmente as crianças. “Quando assumimos a Cultura, a gente encontrou prédios abandonados, sem iluminação e com muitos problemas. Começamos um trabalho de recuperação e hoje temos diversos espaços que contemplam centenas de famílias. Sempre digo e reafirmo que em cada entrega de obra, sinto que estamos retomando o orgulho de ser suzanense. Que honra estar aqui hoje entregando o cineteatro e ainda contar com a presença do ator Paulo Betti e de todos vocês”, concluiu.

Localizado no número 70 da rua Paraná, na região central, o espaço, logo na entrada, conta com a exposição de troféus da patrona e um totem com sua história. A área interna é 100% adaptada e tem capacidade de receber até cem pessoas.