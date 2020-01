Inscrições do Profac território são prorrogadas até o dia 16

As inscrições para o edital de territórios culturais do Programa de Fomento à Arte e Cultura de Mogi das Cruzes (Profac) seguem abertas até o dia 16 de janeiro.

O período de cadastro, que a princípio se encerraria nesta semana, foi prorrogado por alguns dias, para permitir que mais proponentes se inscrevam ou concluam as suas inscrições.

O edital prevê a seleção de cinco projetos, que poderão receber o valor de R$ 60 mil cada.

Podem se inscrever espaços culturais com sede e atuação em Mogi das Cruzes, que sejam geridos de forma autônoma, não tenham fins lucrativos, nem qualquer ligação com entidades públicas ou corporações privadas.

O espaço deve se dedicar à prática de linguagens artísticas e precisa estar legalmente ocupado há pelo menos dois anos, com a devida anuência do proprietário e reconhecimento por parte da comunidade do entorno.

Os projetos inscritos devem contemplar ações como manutenção ou custeio do espaço ou então atividades de formação (oficinas, workshops, cursos, palestras, reuniões, debates) ou difusão artística (apresentações, intervenções, ensaios abertos).

As inscrições são feitas por meio do sistema online, disponibilizado no site da Secretaria de Cultura e Turismo. Na plataforma, estarão disponíveis o edital e todas as informações necessárias aos candidatos.

É fundamental que o proponente conclua o preenchimento dos dados do projeto, pois propostas não finalizadas ou incompletas serão automaticamente inabilitadas. Além de inserir dados do projeto, os candidatos também terão de enviar, via upload, documentos referentes ao espaço cultural e a seu presidente ou representante legal.

Assim que a inscrição estiver concluída, será gerado um número de protocolo, que passará a ser a identificação oficial do projeto na plataforma do PROFAC. Cada proponente poderá enviar apenas um projeto.

A análise dos projetos será feita pela Comissão de Análise de Projetos (CAP), com base na relevância e mérito das propostas inscritas. Serão levados em consideração critérios como a localização geográfica do território e sua distância perante a área central, a atuação do espaço cultural nos últimos dois anos e também informações artísticas e técnicas sobre a formação e atuação dos principais responsáveis pelo território cultural.

O edital PROFAC territórios faz parte dos 15 editais do PROFAC 2020, que visam financiar 43 projetos culturais, com a quantia total de R$ 720 mil. Exceto por este, todos os outros ediais ficam com inscrições abertas até o dia 29 de janeiro.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4798-6900.