Inscrições para a temporada do coral Canarinhos do Itapety estão abertas

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria Municipal de Cultura, acaba de abrir as inscrições para a temporada 2019 do Coral Canarinhos do Itapety. Podem se inscrever crianças e adolescentes de todas as cidades, com idades entre 6 a 16 anos.

O coral ensaia semanalmente no Centro de Cidadania e Arte - Ciarte (Rua Dr. Ricardo Vilela, 69) e, ao se inscrever, os candidatos podem optar por ensaios às quartas-feiras (das 14h30 às 16h30) ou às sextas-feiras (das 8h30 às 10h30).

Para efetuar inscrição, é preciso preencher e encaminhar a ficha de inscrição para o e-mail canarinhosdoitapety@hotmail.com. Também é possível se inscrever pessoalmente no Ciarte ou entrar em contato pelos telefones (11) 4725-3393 ou (11)4725-1281. As inscrições permanecerão abertas até 31 de março e os inscritos receberão orientações sobre datas e processo de triagem de coralistas, via e-mail e contato telefônico.

Desde 2002, o coral Canarinhos do Itapety se apresenta com cantores renomados, agregando alunos da rede de ensino e coros da região, para a formação do Coral Mil Vozes, junto à Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes e grandes cantores brasileiros, como Guilherme Arantes, Ivan Lins, Moraes Moreira, Toquinho, Flávio Venturini, Lô Borges, Milton Nascimento, Elba Ramalho, Fábio Junior, Jorge Vercillo, Palavra Cantada, Daniel e Victor e Leo.

Implantado em 2002, o projeto passou a atender crianças e adolescentes, utilizando a música como ferramenta de transformação social. A partir do coral, foram se consolidando outros projetos da cidade, como a Banda Boigy, a Orquestra Sinfônica Jovem de Mogi das Cruzes e o Programa Música na Rede, este último em parceria com a secretaria de Educação.

Esta interface com a Secretaria Municipal de Educação teve início em 2013, e vem promovendo a formação de docentes, na linha do Projeto Canarinhos do Itapety, tendo a musicalização como mais uma ferramenta de ensino. O processo de formação culmina no Encontro Intermunicipal de Regentes de Coros de Mogi das Cruzes, que está em sua décima primeira edição e agrega especialistas do segmento musical, regentes, educadores e coralistas de todo o País.

O projeto Canarinhos do Itapety é um dos projetos socioculturais mais antigos do município, recebendo a indicação ao Prêmio LIF, da Câmara de Comércio França-Brasil e ao Prêmio Jovem Brasileiro.

Completando 17 anos de estrada, o coral recebe inscrições de crianças e adolescentes de toda a comunidade mogiana. As inscrições são gratuitas.