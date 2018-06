Inspirado no filho, escritor suzanense lança livro 'O Autista Milagreiro'

Em comemoração ao Dia do Orgulho Autista - comemorado nesta segunda-feira (18) -, o jornalista e escritor independente Lucas Eliel, publica seu primeiro livro “O Autista Milagreiro”, inspirado no seu filho Davi de apenas 4 anos de idade. O livro é uma novela, gênero literário situado entre o conto e o romance, e está disponível como e-book impresso pela Amazon, com links para compra no site e redes sociais do autor.

O escritor suzanense afirma que ninguém deve ter vergonha de ter um filho autista. “Ter um filho autista é um motivo de orgulho, e o dia 18 é símbolo disso", afirma.

De acordo com o escritor independente, a inspiração para escrever o livro veio do dia a dia com o filho, e reflete o orgulho que os pais devem ter de seus filhos autistas, mesmo diante de todos os desafios.

Mundo Azul

Escrito em cerca de dois meses, o livro é de ficção e não se trata de uma biografia, embora tenha a inspiração direta do seu filho e em algumas experiências da própria família para a execução do trabalho."A ideia de escrever a novela surgiu no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, no último dia 2 de abril. Tinha acabado de terminar o "Mistério da Quarta-feira de Cinzas", primeiro volume de uma série policial, e estava em um período de esvaziamento, mas me dei conta de que o Dia do Orgulho Autista, dali a pouco mais de dois meses, estava se aproximando e que esta seria outra data muito importante para nós, que vestimos a camisa dos autistas. Pensei que publicar uma história com um personagem autista a tempo desse dia, daria mais visibilidade à causa e ao sentido de orgulho que nós, pais, temos que ter dos nossos filhos autistas exatamente como eles são", conta o escritor.

Ainda segundo ele, a novela trata ainda da realidade da maioria das famílias brasileiras, principalmente as pessoas de baixa renda, que lutam todos os dias contra o preconceito, e batalham por igualdade, acesso à saúde e educação de qualidade.

Livro

Com 151 páginas no formato de livro físico, "O Autista Milagreiro" narra a história de Juninho, de quatro anos de idade, e de seus pais.

A família Silva não sabe que Juninho é autista, e enfrenta uma série de desafios em busca de uma resposta. Uma noite, tudo muda quando Juninho está brincando de enfileirar os seus brinquedos, e algo inusitado acontece. A partir daí, curas e eventos sobrenaturais passam a acontecer o tempo todo, e o menino fica famoso em todo o País como "O Autista Milagreiro". Depois de fazer milagres ao vivo em um programa de TV, Juninho se torna ídolo nacional e a vida de sua família vira de pernas para o ar, se encaminhando para um final surpreendente.

Autor

Lucas Eliel é formado em Comunicação Social em Jornalismo pela Universidade de Mogi das Cruzes.

É o criador do “Detetive Lancaster” e autor de livros policiais e de terror como "Leprosário" e a série "A Quaresma do Horror". O livro “ O Mistério da Quarta-feira de Cinzas” está em processo de edição.

Influenciado por autores como Graciliano Ramos, Agatha Christie e Stephen King, o autor surpreende os leitores com histórias cheias de reviravoltas, recheadas de suspense e de terror, sem deixar de lado o olhar social.