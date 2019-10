Jornalista da região vai palestrar em conferência brasileira de dados

A jornalista Jamile Santana, idealizadora do Painel Jornalismo de Dados, estará presente na 4ªedição da Conferência Brasileira de Jornalismo de Dados. O evento acontece nos dias 23 e 24 de novembro, na Vila Mariana, em São Paulo, na Rua Dr. Álvaro Alvim, 123. As inscrições podem ser realizadas pelo site https://coda.escoladedados.org/. Toda a programação, bem como os palestrantes presentes, pode ser conferida no site.

Pela primeira vez o evento vai discutir o uso de dados e métodos digitais em coberturas jornalísticas regionais. A jornalista participa da conferência desde o início e apresentou a ideia de uma abordagem diferenciada neste ano: a cobertura regional. "Vai ser muito produtivo o evento. Vão ter palestras com jornalistas que atuam no Brasil inteiro. O público presente vai ver como está o mercado de trabalho".

Palestrantes internacionais também estarão presentes na conferência e vão falar sobre o jornalismo regional.

Reconhecimento

Para Jamile, é gratificante participar de trabalhos como este. Ela ressalta a importância da cobertura regional no jornalismo.

"Estamos firmando este trabalho. Precisamos repensar o jornalismo como um todo, em vários níveis. O jornalismo regional é o início de tudo. Por isso, vamos trazer um olhar mais regional nesta conferência".

Painel

A idealizadora do Painel Jornalismo de Dados conta que não esperava que o projeto, lançado em junho na internet, pudesse ter destaque na maior conferência de dados da América Latina. "Queremos facilitar o trabalho de jornalista, diminuir os erros e realizar levantamentos de um jeito mais facilitado. Eu sigo aprendendo nessa área de dados, tem sempre uma coisa nova", diz Jamile.

A jornalista afirma que o papel do painel é realizar parceria com as redações de jornais para transmissão de um olhar diferente em relação à área de dados.

"É algo que só tem a agregar (Painel). Os dados possibilitam um olhar diferente para a reportagem. O jornalista pode abordar inúmeros assuntos a partir de uma boa análise de dados. Muitos precisam perder esse medo de mexer com números", explica